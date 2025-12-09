Advertisement

رياضة

بعد أزمته مع ليفربول ومدربه آرني سلوت.. هذا ما نشره صلاح!

Lebanon 24
09-12-2025 | 11:15
نشر النجم المصري محمد صلاح، الثلاثاء، صورة من داخل صالة رياضية عبر حساباته على مواقع التواصل، في ظل تصاعد التوتر بينه وبين ليفربول ومدربه آرني سلوت.
وظهر صلاح، البالغ 33 عاماً، يتدرّب بمفرده داخل الجيم، فيما كان باقي اللاعبين متجهين إلى إيطاليا لخوض مباراة إنتر ميلان ضمن دوري أبطال أوروبا.


وغاب صلاح عن قائمة الفريق المؤلفة من 19 لاعباً للمباراة، بعدما صرّح عقب مواجهة ليدز يونايتد السبت بأن النادي "ضحّى به"، في حديث أثار جدلاً واسعاً.


ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن صورة صلاح لاقت تفاعلاً لافتاً من زميليه السابقين في ليفربول، جوردان هندرسون وترينت ألكسندر آرنولد، اللذين غادرا "الأنفيلد" في ظروف جدلية خلال السنوات الماضية.

وكان صلاح، الذي أحرز 250 هدفاً وتوّج بلقبَي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا خلال مسيرته مع ليفربول الممتدة 8 أعوام، قد جلس على دكة البدلاء في الفوز 2-0 على وست هام الشهر الماضي.

كما شارك بديلاً في التعادل 1-1 أمام سندرلاند، قبل أن يغيب تماماً عن مباراة ليدز يونايتد.

وأكد النجم المصري، الذي سجل هذا الموسم 5 أهداف فقط في 19 مباراة بجميع البطولات، أنه يشعر بأنه تحوّل إلى "كبش فداء" لبداية ليفربول المتعثّرة.

وتعرّض صلاح لموجة انتقادات واسعة بعد تصريحاته الأخيرة التي عبّر فيها عن غضبه من الأجواء داخل "الأنفيلد". (سكاي نيوز) 

