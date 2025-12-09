بعد أزمته مع ليفربول ومدربه آرني سلوت.. هذا ما نشره صلاح!

Advertisement

وظهر صلاح، البالغ 33 عاماً، يتدرّب بمفرده داخل الجيم، فيما كان باقي اللاعبين متجهين إلى لخوض مباراة إنتر ضمن .وغاب صلاح عن قائمة الفريق المؤلفة من 19 لاعباً للمباراة، بعدما صرّح عقب مواجهة ليدز السبت بأن النادي "ضحّى به"، في حديث أثار جدلاً واسعاً.

ذكرت صحيفة " ميل" أن صورة صلاح لاقت تفاعلاً لافتاً من زميليه السابقين في ليفربول، جوردان هندرسون وترينت ألكسندر آرنولد، اللذين غادرا "الأنفيلد" في ظروف جدلية خلال السنوات الماضية.

وكان صلاح، الذي أحرز 250 هدفاً وتوّج بلقبَي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال خلال مسيرته مع ليفربول الممتدة 8 أعوام، قد جلس على دكة البدلاء في الفوز 2-0 على وست هام الشهر الماضي.

كما شارك بديلاً في التعادل 1-1 أمام سندرلاند، قبل أن يغيب تماماً عن مباراة ليدز يونايتد.

وأكد النجم المصري، الذي سجل هذا الموسم 5 أهداف فقط في 19 مباراة بجميع البطولات، أنه يشعر بأنه تحوّل إلى "كبش فداء" لبداية ليفربول المتعثّرة.

وتعرّض صلاح لموجة انتقادات واسعة بعد تصريحاته الأخيرة التي عبّر فيها عن غضبه من الأجواء داخل "الأنفيلد". (سكاي نيوز)