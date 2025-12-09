خسارة قاسية أمام الأردن تُقصي مصر من كأس العرب (فيديو)

ودّع منتخب مصر منافسات كأس العرب 2025 من الدور الأول، عقب خسارته الثقيلة أمام منتخب بثلاثة أهداف دون رد، في ختام مباريات الجولة الثالثة من .



وسجّل محمد أبو حشيش الهدف الأول للأردن في الدقيقة 18، قبل أن يضاعف محمد أبو زريق النتيجة بتسديدة قوية في الدقيقة 41. وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، اختتم الثلاثية من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز، رفع الأردن رصيده إلى 9 نقاط محققاً العلامة الكاملة ومتصدراً المجموعة، ومتأهلاً إلى الدور التالي برفقة منتخب الذي حلّ ثانياً برصيد 4 نقاط بعد فوزه على ، فيما تجمّد رصيد مصر عند نقطتين في المركز الثالث لتغادر البطولة رفقة الكويت الرابعة بنقطة واحدة.



ولم ينجح المنتخب المصري، بقيادة المدرب طولان، في تقديم أداء مقنع خلال دور المجموعات، مكتفياً بتعادلين أمام الكويت والإمارات، قبل السقوط القاسي أمام الأردن.