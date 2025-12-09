Advertisement

ميسي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي للعام الثاني تواليًا

Lebanon 24
09-12-2025 | 14:21
Doc-P-1452902-639009120908015226.jpg
Doc-P-1452902-639009120908015226.jpg photos 0
تُوّج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين للعام الثاني توالياً، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز على التوالي في تاريخ البطولة.
وأنهى ميسي الموسم بتسجيل 29 هدفاً متصدراً ترتيب الهدافين، إلى جانب 19 تمريرة حاسمة، في إنجاز يعكس تأثيره الكبير مع فريقه. كما بات ثاني لاعب فقط يفوز بالجائزة مرتين في تاريخ الدوري بعد بريكي (1997 و2003).

وعزّز ميسي بذلك سجله الأسطوري الحافل بالجوائز الفردية، إذ يملك 8 كرات ذهبية، و3 جوائز لأفضل لاعب من الفيفا، وجائزتين لأفضل لاعب في كأس العالم عامي 2014 و2022، إضافة إلى 3 جوائز كأفضل لاعب في أوروبا، و6 أحذية ذهبية، و6 جوائز كأفضل لاعب في الدوري الإسباني، و15 مرة كأفضل لاعب أرجنتيني.

