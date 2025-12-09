أزمة صلاح مع ليفربول تفتح باب انتقاله إلى الدوري السعودي

Advertisement

كشفت وكالة "فرانس برس"، نقلاً عن مصدر مطّلع، أن الأندية تكثّف مساعيها لضم نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح خلال سوق الانتقالات الشتوية في كانون الثاني المقبل، في ظل تصاعد أزمته مع ناديه الإنجليزي.وأفاد مصدر في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، المالك لحصص كبرى في أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، أن تتابع عن كثب تطورات وضع صلاح مع ليفربول، تمهيداً للتحرّك في الوقت المناسب لاستقطابه إلى أحد أنديتها.وأوضح المصدر أن إمكانية انتقال صلاح تبقى قائمة سواء عبر الإعارة أو الشراء، رغم عدم وجود مفاوضات مباشرة حتى الآن، مشيراً إلى منافسة داخلية بين عدد من الأندية السعودية، بينها نادي القادسية المملوك لأرامكو.وتفاقمت أزمة "قائد الفراعنة" بعد استبعاده من قائمة ليفربول لمواجهة إنتر ميلان في ، فيما كان صلاح قد أشار إلى توتّر علاقته بالإدارة والمدرب سلوت بعد جلوسه على دكة البدلاء في ثلاث مباريات.وأكد المصدر أن صلاح، البالغ 33 عاماً، لا يزال قادراً على العطاء، معتبراً أنه يشكّل إضافة كبيرة للدوري السعودي على المستويين الفني والتسويقي.وكانت صحيفة "تلغراف" قد ذكرت أن أندية روشن لن تدخل في مفاوضات رسمية مع ليفربول إلا بعد تأكيد رغبة صلاح بالانتقال، علماً أن اللاعب أقرّ بعلاقته الجيدة مع مسؤولي الدوري السعودي، لكنه تهرّب من حسم مستقبله بشكل مباشر.