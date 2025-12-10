19
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
21
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
9
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
على وقع أزمة صلاح.. ماذا قال تيري هنري؟
Lebanon 24
10-12-2025
|
00:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
علق أسطورة
الكرة
الفرنسية
تييري هنري على أزمة نجم ليفربول محمد صلاح مع ناديه الإنكليزي، التي أبعدته عن السفر مع الفريق إلى
إيطاليا
لمواجهة إنتر ميلانو في
دوري أبطال أوروبا
.
Advertisement
وأثناء تحليل المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بهدف نظيف، وجه نجم أرسنال الإنكليزي السابق انتقادات لصلاح بعد هجومه على المدير الفني لليفربول
أرني
سلوت.
وقال هنري في ستوديو قناة "سي بي إس سبورتس": "كانت لديّ مشاكل مع (أرسين) فينغر (المدير الفني الأسبق لأرسنال)، ومع (جوسيب) غوارديولا (عندما كان مديرا فنيا لبرشلونة الإسباني). هل سمعتني أتحدث عن ذلك علنا؟ أبدا. كنت أحمي النادي".
وأضاف: "عندما تلعب لفريق عليك حمايته بأي ثمن. مهما كان ما يحدث داخليا فأنت تحمي النادي وزملاءك في الفريق والمدرب والجهاز الفني".
وتابع هنري: "يمكنك أن تغضب أو تشعر بالإحباط أو تختلف، لكنك لا تنشر الغسيل القذر علنا، خاصة عندما يمر النادي بأوقات عصيبة".
واستطرد موجها حديثه لصلاح: "بدلا من ذلك تنتظر وتحل الأمور داخليا، ثم،
إذا كنت
ترغب في المغادرة أو
التعبير عن
رأيك، فافعل ذلك في الوقت المناسب".
وقال هنري إنه "يتفهم غرور محمد صلاح وإحباطه. يسجل 38 هدفا وينتهي به الأمر على مقاعد البدلاء، لكن تأتي لحظة يجب عليك فيها أن تضع مصلحة الفريق فوق مصلحتك الشخصية".
واستبعد سلوت صلاح من رحلة ميلانو كإجراء تأديبي، بعدما وجه اللاعب انتقادات لمدربه إثر جلوسه احتياطيا 3 مباريات متتالية.
وعوض المدرب الهولندي غياب نجمه الأبرز، من خلال الدفع بالفرنسي هوغو إيكيتيكي في مركز الجناح الأيمن، مع وجود المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك كمهاجم أيسر ومن خلفهما الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر.
مواضيع ذات صلة
أول لاعب من ليفربول يعلق على "أزمة صلاح".. ماذا قال؟
Lebanon 24
أول لاعب من ليفربول يعلق على "أزمة صلاح".. ماذا قال؟
10/12/2025 10:04:48
10/12/2025 10:04:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة صلاح مع ليفربول تفتح باب انتقاله إلى الدوري السعودي
Lebanon 24
أزمة صلاح مع ليفربول تفتح باب انتقاله إلى الدوري السعودي
10/12/2025 10:04:48
10/12/2025 10:04:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الأزمة تتصاعد.. ليفربول يطالب محمد صلاح باعتذار علني
Lebanon 24
الأزمة تتصاعد.. ليفربول يطالب محمد صلاح باعتذار علني
10/12/2025 10:04:48
10/12/2025 10:04:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة: ماذا يفعل صلاح في انتخابات رئاسة الكاميرون؟
Lebanon 24
بالصورة: ماذا يفعل صلاح في انتخابات رئاسة الكاميرون؟
10/12/2025 10:04:48
10/12/2025 10:04:48
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
التعبير عن
الفرنسية
أرجنتيني
برشلونة
إيطاليا
إنكليزي
إذا كنت
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد طلب أوكرانيا باستبعاد المتزلجين الروس من الأولمبياد.. اليكم قرار الاتحاد الدولي للـتزلج
Lebanon 24
بعد طلب أوكرانيا باستبعاد المتزلجين الروس من الأولمبياد.. اليكم قرار الاتحاد الدولي للـتزلج
02:42 | 2025-12-10
10/12/2025 02:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
للعفو عن محمد صلاح.. شرطان من سلوت
Lebanon 24
للعفو عن محمد صلاح.. شرطان من سلوت
02:33 | 2025-12-10
10/12/2025 02:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
جدول مباريات ومواعيد الدور ربع النهائي لكأس العرب 2025
Lebanon 24
جدول مباريات ومواعيد الدور ربع النهائي لكأس العرب 2025
01:13 | 2025-12-10
10/12/2025 01:13:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة صلاح مع ليفربول تفتح باب انتقاله إلى الدوري السعودي
Lebanon 24
أزمة صلاح مع ليفربول تفتح باب انتقاله إلى الدوري السعودي
23:00 | 2025-12-09
09/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هوبس يفوز على بيروت
Lebanon 24
هوبس يفوز على بيروت
16:07 | 2025-12-09
09/12/2025 04:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
05:06 | 2025-12-09
09/12/2025 05:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟
Lebanon 24
بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟
05:08 | 2025-12-09
09/12/2025 05:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
09:00 | 2025-12-09
09/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:42 | 2025-12-10
بعد طلب أوكرانيا باستبعاد المتزلجين الروس من الأولمبياد.. اليكم قرار الاتحاد الدولي للـتزلج
02:33 | 2025-12-10
للعفو عن محمد صلاح.. شرطان من سلوت
01:13 | 2025-12-10
جدول مباريات ومواعيد الدور ربع النهائي لكأس العرب 2025
23:00 | 2025-12-09
أزمة صلاح مع ليفربول تفتح باب انتقاله إلى الدوري السعودي
16:07 | 2025-12-09
هوبس يفوز على بيروت
15:42 | 2025-12-09
اكتمال عقد ربع نهائي كأس العرب 2025… وهذه هي المواجهات
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 10:04:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 10:04:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 10:04:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24