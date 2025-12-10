على وقع أزمة صلاح.. ماذا قال تيري هنري؟



علق أسطورة تييري هنري على أزمة نجم ليفربول محمد صلاح مع ناديه الإنكليزي، التي أبعدته عن السفر مع الفريق إلى لمواجهة إنتر ميلانو في .وأثناء تحليل المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بهدف نظيف، وجه نجم أرسنال الإنكليزي السابق انتقادات لصلاح بعد هجومه على المدير الفني لليفربول سلوت.

وقال هنري في ستوديو قناة "سي بي إس سبورتس": "كانت لديّ مشاكل مع (أرسين) فينغر (المدير الفني الأسبق لأرسنال)، ومع (جوسيب) غوارديولا (عندما كان مديرا فنيا لبرشلونة الإسباني). هل سمعتني أتحدث عن ذلك علنا؟ أبدا. كنت أحمي النادي".



وأضاف: "عندما تلعب لفريق عليك حمايته بأي ثمن. مهما كان ما يحدث داخليا فأنت تحمي النادي وزملاءك في الفريق والمدرب والجهاز الفني".

وتابع هنري: "يمكنك أن تغضب أو تشعر بالإحباط أو تختلف، لكنك لا تنشر الغسيل القذر علنا، خاصة عندما يمر النادي بأوقات عصيبة".



واستطرد موجها حديثه لصلاح: "بدلا من ذلك تنتظر وتحل الأمور داخليا، ثم، ترغب في المغادرة أو رأيك، فافعل ذلك في الوقت المناسب".



وقال هنري إنه "يتفهم غرور محمد صلاح وإحباطه. يسجل 38 هدفا وينتهي به الأمر على مقاعد البدلاء، لكن تأتي لحظة يجب عليك فيها أن تضع مصلحة الفريق فوق مصلحتك الشخصية".



واستبعد سلوت صلاح من رحلة ميلانو كإجراء تأديبي، بعدما وجه اللاعب انتقادات لمدربه إثر جلوسه احتياطيا 3 مباريات متتالية.



وعوض المدرب الهولندي غياب نجمه الأبرز، من خلال الدفع بالفرنسي هوغو إيكيتيكي في مركز الجناح الأيمن، مع وجود المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك كمهاجم أيسر ومن خلفهما الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر.