رياضة

جدول مباريات ومواعيد الدور ربع النهائي لكأس العرب 2025

Lebanon 24
10-12-2025 | 01:13
Doc-P-1453026-639009514506212622.jpg
Doc-P-1453026-639009514506212622.jpg photos 0
اكتمل عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب "قطر 2025"، التي تستضيفها الدوحة، بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة الختامية في المجموعتين الثالثة والرابعة.
وفي المباريات الأخيرة من الدول الأول، تأهل منتخب الجزائر إلى ربع النهائي في صدارة المجموعة الرابعة، إثر فوزه على نظيره العراقي بهدفين دون رد، ليتأهلا معا إلى الدور نفسه.
وفي المجموعة الثالثة، خطفت منتخب الإمارات بطاقة التأهل الثانية بعد فوزه على الكويت بنتيجة 3 أهداف لهدف، مستفيدا من خسارة مصر الثقيلة أمام الأردن، الذي ضمن تأهله سابقا كمتصدر للمجموعة.
وكان منتخبا فلسطين وسوريا تأهلا على حساب كل من قطر وتونس، بينما تأهلت السعودية والمغرب على حساب جزر القمر وعمان.

الإنفوغرافيك المرافق يوضح جدول مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 2025، حيث ستكون المواجهة الأولى بين المغرب وسوريا، فيما يتواجه منتخب فلسطين مع السعودية في المباراة الثانية التي ستجري يوم الخميس 11 كانون الاول.

وفي اليوم التالي، سيتواجه منتخبا الأردن والعراق، ثم منتخبا الجزائر والإمارات.
