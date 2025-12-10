19
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
21
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
9
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
جدول مباريات ومواعيد الدور ربع النهائي لكأس العرب 2025
Lebanon 24
10-12-2025
|
01:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
اكتمل عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب "قطر 2025"، التي تستضيفها الدوحة، بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة الختامية في المجموعتين الثالثة والرابعة.
وفي المباريات الأخيرة من الدول الأول، تأهل منتخب الجزائر إلى ربع النهائي في صدارة المجموعة الرابعة، إثر فوزه على نظيره
العراقي
بهدفين دون رد، ليتأهلا معا إلى الدور نفسه.
Advertisement
وفي المجموعة الثالثة، خطفت منتخب
الإمارات
بطاقة التأهل الثانية بعد فوزه على
الكويت
بنتيجة 3 أهداف لهدف، مستفيدا من خسارة مصر الثقيلة أمام
الأردن
، الذي ضمن تأهله سابقا كمتصدر للمجموعة.
وكان منتخبا
فلسطين
وسوريا تأهلا على حساب كل من قطر وتونس، بينما تأهلت
السعودية
والمغرب على حساب جزر القمر وعمان.
الإنفوغرافيك المرافق يوضح جدول مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 2025، حيث ستكون المواجهة الأولى بين المغرب وسوريا، فيما يتواجه منتخب فلسطين مع السعودية في المباراة الثانية التي ستجري يوم الخميس 11 كانون الاول.
وفي اليوم التالي، سيتواجه منتخبا الأردن والعراق، ثم منتخبا الجزائر والإمارات.
مواضيع ذات صلة
ما المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب 2025؟
Lebanon 24
ما المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب 2025؟
10/12/2025 10:04:55
10/12/2025 10:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
المنتخب الأردني يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب FIFA قطر 2025
Lebanon 24
المنتخب الأردني يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب FIFA قطر 2025
10/12/2025 10:04:55
10/12/2025 10:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
موعد مباراة المغرب والسعودية في كأس العرب 2025
Lebanon 24
موعد مباراة المغرب والسعودية في كأس العرب 2025
10/12/2025 10:04:55
10/12/2025 10:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو الجمهور الأفضل في الجولة الأولى لكأس العرب 2025؟
Lebanon 24
من هو الجمهور الأفضل في الجولة الأولى لكأس العرب 2025؟
10/12/2025 10:04:55
10/12/2025 10:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات
السعودية
العراقي
العراق
الأردن
السعود
الكويت
فلسطين
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد طلب أوكرانيا باستبعاد المتزلجين الروس من الأولمبياد.. اليكم قرار الاتحاد الدولي للـتزلج
Lebanon 24
بعد طلب أوكرانيا باستبعاد المتزلجين الروس من الأولمبياد.. اليكم قرار الاتحاد الدولي للـتزلج
02:42 | 2025-12-10
10/12/2025 02:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
للعفو عن محمد صلاح.. شرطان من سلوت
Lebanon 24
للعفو عن محمد صلاح.. شرطان من سلوت
02:33 | 2025-12-10
10/12/2025 02:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع أزمة صلاح.. ماذا قال تيري هنري؟
Lebanon 24
على وقع أزمة صلاح.. ماذا قال تيري هنري؟
00:14 | 2025-12-10
10/12/2025 12:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة صلاح مع ليفربول تفتح باب انتقاله إلى الدوري السعودي
Lebanon 24
أزمة صلاح مع ليفربول تفتح باب انتقاله إلى الدوري السعودي
23:00 | 2025-12-09
09/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هوبس يفوز على بيروت
Lebanon 24
هوبس يفوز على بيروت
16:07 | 2025-12-09
09/12/2025 04:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
05:06 | 2025-12-09
09/12/2025 05:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟
Lebanon 24
بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟
05:08 | 2025-12-09
09/12/2025 05:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
09:00 | 2025-12-09
09/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:42 | 2025-12-10
بعد طلب أوكرانيا باستبعاد المتزلجين الروس من الأولمبياد.. اليكم قرار الاتحاد الدولي للـتزلج
02:33 | 2025-12-10
للعفو عن محمد صلاح.. شرطان من سلوت
00:14 | 2025-12-10
على وقع أزمة صلاح.. ماذا قال تيري هنري؟
23:00 | 2025-12-09
أزمة صلاح مع ليفربول تفتح باب انتقاله إلى الدوري السعودي
16:07 | 2025-12-09
هوبس يفوز على بيروت
15:42 | 2025-12-09
اكتمال عقد ربع نهائي كأس العرب 2025… وهذه هي المواجهات
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 10:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 10:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 10:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24