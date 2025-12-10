جدول مباريات ومواعيد الدور ربع النهائي لكأس العرب 2025

اكتمل عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب "قطر 2025"، التي تستضيفها الدوحة، بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة الختامية في المجموعتين الثالثة والرابعة.



وفي المجموعة الثالثة، خطفت منتخب بطاقة التأهل الثانية بعد فوزه على بنتيجة 3 أهداف لهدف، مستفيدا من خسارة مصر الثقيلة أمام ، الذي ضمن تأهله سابقا كمتصدر للمجموعة. وفي المباريات الأخيرة من الدول الأول، تأهل منتخب الجزائر إلى ربع النهائي في صدارة المجموعة الرابعة، إثر فوزه على نظيره بهدفين دون رد، ليتأهلا معا إلى الدور نفسه.وفي المجموعة الثالثة، خطفت منتخب بطاقة التأهل الثانية بعد فوزه على بنتيجة 3 أهداف لهدف، مستفيدا من خسارة مصر الثقيلة أمام ، الذي ضمن تأهله سابقا كمتصدر للمجموعة.

وكان منتخبا وسوريا تأهلا على حساب كل من قطر وتونس، بينما تأهلت والمغرب على حساب جزر القمر وعمان.



الإنفوغرافيك المرافق يوضح جدول مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 2025، حيث ستكون المواجهة الأولى بين المغرب وسوريا، فيما يتواجه منتخب فلسطين مع السعودية في المباراة الثانية التي ستجري يوم الخميس 11 كانون الاول.



وفي اليوم التالي، سيتواجه منتخبا الأردن والعراق، ثم منتخبا الجزائر والإمارات.