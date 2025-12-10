بعد طلب أوكرانيا باستبعاد المتزلجين الروس من الأولمبياد.. اليكم قرار الاتحاد الدولي للـتزلج

علق للاتحاد الدولي للتزلج على الجليد على طلب الوطنية استبعاد متزلجين روسيين من المشاركة في 2026 في .

ووفقا لموقع Sport24 أكدت المنظمة أنها تلقت بالفعل رسالة رسمية من الجانب الأوكراني، وجاء في بيانها:"الرسالة والقضايا المطروحة فيها قيد الدراسة حاليا من قبل للتزلج. هذا كل ما يمكننا قوله في الوقت الحالي."



من جانبها، علقت عضوة مجلس الدوما وبطلة الأولمبياد في التزلج السريع سفيتلانا جوروفا على المطلب الأوكراني، بقولها:"لا يمكنهم عدم الرد، لذلك يحاولون إظهار أي تحرك ممكن."



في 8 ديسمبر، أرسل اللجنة الأولمبية الأوكرانية طلبا رسميا إلى الاتحاد الدولي للتزلج يطالب باستبعاد المتزلجان أديليا بتروسيان وبيوتر غومنك، مشيرة إلى أن "تصرفاتهما العلنية" حسب وصف الجانب الأوكراني، تخالف قواعد الحياد التي يفرضها اللجنة الأولمبية الدولية.