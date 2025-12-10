جمال يحطم رقم مبابي التاريخي في دوري أبطال أوروبا

واصل الإسباني الشاب لامين جمال كتابة التاريخ مع بعدما تمكن من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم في للاعبين تحت 19 عاما.

وفي المباراة التي جمعته أمام آينتراخت ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات للموسم 2025–2026، ساهم جمال في فوز فريقه بنتيجة 2–1، قدم خلالها تمريرة حاسمة لزميله جوليان كونده، مما رفع مجموع مساهماته التهديفية في البطولة إلى 14 مساهمة مباشرة (7 أهداف و7 تمريرات حاسمة).



بهذا الإنجاز، تجاوز جمال رقم مبابي الذي كان يمتلك 13 مساهمة (10 أهداف و3 تمريرات) قبل بلوغه سن الـ19. (روسيا اليوم)