رياضة
جمال يحطم رقم مبابي التاريخي في دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
10-12-2025
|
05:58
photos
واصل الإسباني الشاب لامين جمال كتابة التاريخ مع
برشلونة
بعدما تمكن من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم
كيليان مبابي
في
دوري أبطال أوروبا
للاعبين تحت 19 عاما.
وفي المباراة التي جمعته أمام آينتراخت
فرانكفورت
ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات للموسم 2025–2026، ساهم جمال في فوز فريقه بنتيجة 2–1، قدم خلالها تمريرة حاسمة لزميله جوليان كونده، مما رفع مجموع مساهماته التهديفية في البطولة إلى 14 مساهمة مباشرة (7 أهداف و7 تمريرات حاسمة).
بهذا الإنجاز، تجاوز جمال رقم مبابي الذي كان يمتلك 13 مساهمة (10 أهداف و3 تمريرات) قبل بلوغه سن الـ19. (روسيا اليوم)
