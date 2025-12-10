تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جمال يحطم رقم مبابي التاريخي في دوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
10-12-2025 | 05:58
واصل الإسباني الشاب لامين جمال كتابة التاريخ مع برشلونة بعدما تمكن من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم كيليان مبابي في دوري أبطال أوروبا للاعبين تحت 19 عاما.
 
وفي المباراة التي جمعته أمام آينتراخت فرانكفورت ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات للموسم 2025–2026، ساهم جمال في فوز فريقه بنتيجة 2–1، قدم خلالها تمريرة حاسمة لزميله جوليان كونده، مما رفع مجموع مساهماته التهديفية في البطولة إلى 14 مساهمة مباشرة (7 أهداف و7 تمريرات حاسمة).

بهذا الإنجاز، تجاوز جمال رقم مبابي الذي كان يمتلك 13 مساهمة (10 أهداف و3 تمريرات) قبل بلوغه سن الـ19. (روسيا اليوم) 
