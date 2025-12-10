تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
11
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
رياضة
ما حقيقة دعم يورغن كلوب لصلاح؟
Lebanon 24
10-12-2025
|
07:47
تداول رواد
مواقع التواصل الاجتماعي
صورة للألماني
يورغن كلوب
،
المدير الفني
السابق لفريق
ليفربول
، ظهر خلالها ممسكًا بقميص يحمل اسم الدولي
المصري محمد صلاح
، وزعم البعض أنه يقوم بدعمه في ظل الأزمة التي يعيشها اللاعب مع ناديه.
والحساب الذي نشر الصورة عبر "
فيسبوك
" يحمل علامة التوثيق، لكنه مجرد صفحة جماهيرية لا علاقة لها بكلوب، ولا تُدار من قِبل المدرب الألماني، كما لم ينشر كلوب عبر أي وسيلة إعلامية أي تعليق بشأن الأزمة الدائرة بين صلاح والمدرب
آرني سلوت
.
Advertisement
