ما حقيقة دعم يورغن كلوب لصلاح؟

تداول رواد صورة للألماني ، السابق لفريق ، ظهر خلالها ممسكًا بقميص يحمل اسم الدولي ، وزعم البعض أنه يقوم بدعمه في ظل الأزمة التي يعيشها اللاعب مع ناديه.والحساب الذي نشر الصورة عبر " " يحمل علامة التوثيق، لكنه مجرد صفحة جماهيرية لا علاقة لها بكلوب، ولا تُدار من قِبل المدرب الألماني، كما لم ينشر كلوب عبر أي وسيلة إعلامية أي تعليق بشأن الأزمة الدائرة بين صلاح والمدرب .