ليلة نارية في البرنابيو... ريال مدريد يصطدم بمانشستر سيتي

Lebanon 24
10-12-2025 | 23:00
حسم مدربا ريال مدريد ومانشستر سيتي، تشابي ألونسو وبيب غوارديولا، تشكيلتي فريقيهما قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وتُقام المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد عند الساعة 11:00 ليلًا بتوقيت السعودية.

تشكيلة ريال مدريد:
كورتوا، روديغر، فالفيردي، كاريراس، أسينسيو، تشواميني، رودريغو، سيبايوس، بيلينغهام، فينيسيوس، غونسالو.

تشكيلة مانشستر سيتي:
دوناروما، روبن دياز، أوريلي، نونيز، غفارديول، فيل فودين، دوكو، برناردو سيلفا، شرقي، غونزاليس، هالاند.

ويحتل ريال مدريد المركز السادس برصيد 12 نقطة، متأخرًا بثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر، فيما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

وتحمل مواجهة الليلة طابعًا مصيريًا بالنسبة لألونسو في ظل أنباء عن احتمال إقالته في حال الخسارة، خصوصًا بعد تراجع نتائج الفريق عقب السقوط أمام ليفربول الشهر الماضي، وسط حديث عن توترات داخل غرفة الملابس. ومنذ تلك الخسارة، لم يحقق ريال مدريد سوى فوزين من أصل ست مباريات، كان آخرها هزيمته على أرضه أمام سيلتا فيغو 0-2.

في المقابل، يدخل مانشستر سيتي اللقاء بزخم معنوي كبير بعد صعوده إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين فقط خلف أرسنال المتصدر.

