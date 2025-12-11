أبطال أوروبا: نيوكاسل يفلت منه الانتصار أمام ليفركوزن في اللحظات الأخيرة

أنقذ أليكس جريمالدو فريقه من الخسارة بعد تسجيله هدف التعادل في الدقيقة 88، لتنتهي المواجهة أمام بنتيجة 2-2 في .

وكان قريباً من حسم المباراة لصالحه بعدما قلب النتيجة من 0-1 إلى 2-1، إلا أن جريمالدو نجح في التوغل داخل منطقة الجزاء وإحراز هدف التعادل قبل لحظات من النهاية.

وبهذه النتيجة، بقي نيوكاسل في المركز برصيد عشر نقاط، فيما تراجع إلى المركز العشرين برصيد تسع نقاط.

وفي مباراة أخرى، أهدر فرصة تحقيق فوز سهل، بعدما سقط في فخ التعادل 2-2 أمام ضيفه بودو غليمت النرويجي. وسجّل يوليان براندت هدفي في الدقيقتين 18 و51، بينما رد الفريق النرويجي عبر هيثم العصامي في الدقيقة 42 وينز هاوغه في الدقيقة 75.

ويعتبر هذا التعادل الثاني لدورتموند هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة ويتراجع إلى المركز العاشر، في حين حصل بودو غليمت على نقطته الثالثة من ثلاثة تعادلات ليحتل المركز الثاني والثلاثين.