|
|
رياضة

أبطال أوروبا: نيوكاسل يفلت منه الانتصار أمام ليفركوزن في اللحظات الأخيرة

Lebanon 24
11-12-2025 | 01:01
أنقذ أليكس جريمالدو فريقه باير ليفركوزن من الخسارة بعد تسجيله هدف التعادل في الدقيقة 88، لتنتهي المواجهة أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-2 في دوري أبطال أوروبا.

وكان نيوكاسل قريباً من حسم المباراة لصالحه بعدما قلب النتيجة من 0-1 إلى 2-1، إلا أن جريمالدو نجح في التوغل داخل منطقة الجزاء وإحراز هدف التعادل قبل لحظات من النهاية.

وبهذه النتيجة، بقي نيوكاسل في المركز الثاني عشر برصيد عشر نقاط، فيما تراجع ليفركوزن إلى المركز العشرين برصيد تسع نقاط.

وفي مباراة أخرى، أهدر بوروسيا دورتموند فرصة تحقيق فوز سهل، بعدما سقط في فخ التعادل 2-2 أمام ضيفه بودو غليمت النرويجي. وسجّل يوليان براندت هدفي دورتموند في الدقيقتين 18 و51، بينما رد الفريق النرويجي عبر هيثم العصامي في الدقيقة 42 وينز هاوغه في الدقيقة 75.

ويعتبر هذا التعادل الثاني لدورتموند هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة ويتراجع إلى المركز العاشر، في حين حصل بودو غليمت على نقطته الثالثة من ثلاثة تعادلات ليحتل المركز الثاني والثلاثين.

دوري أبطال أوروبا

بوروسيا دورتموند

نيوكاسل يونايتد

باير ليفركوزن

الثاني عشر

دورتموند

ليفركوزن

نيوكاسل

