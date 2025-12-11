تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
انطلاق ربع نهائي كأس العرب 2025: سوريا تواجه المغرب وفلسطين تصطدم بالسعودية

Lebanon 24
11-12-2025 | 02:21
تنطلق مساء اليوم مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025 في قطر، بمواجهتين مرتقبتين تجمعان بين منتخبات قوية، ضمن سعي الفرق للتأهل إلى نصف النهائي.

وتشهد الجولة الأولى من الدور الإقصائي مواجهة المنتخب السوري أمام نظيره المغربي، فيما يلتقي المنتخب الفلسطيني مع نظيره السعودي، في مواجهتين يكتنفهما الحماس والتنافس الشديد.

وجاءت هذه المباريات بعد انتهاء جولات دور المجموعات، التي شهدت منافسات مثيرة أسفرت عن تأهل أفضل 8 منتخبات إلى الأدوار الإقصائية، ما يمنح مباريات اليوم طابع الحسم والمنافسة الشرسة على بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

وتترقب الجماهير العربية أداءً قوياً من فرقها المفضلة وسط أجواء حماسية داخل الملاعب وخارجها، في واحدة من أبرز محطات البطولة هذا العام.

