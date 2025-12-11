تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
سبيرز يتأهل إلى قبل نهائي الغرب بفوزه على ليكرز في كأس دوري السلة الأميركي
Lebanon 24
11-12-2025
|
03:03
تقدّم سان أنطونيو
سبيرز
إلى الدور قبل النهائي في
المنطقة الغربية
من كأس
دوري كرة السلة
الأميركي للمحترفين، بعد فوزه على
لوس أنجليس
ليكرز بنتيجة 132-119 في المباراة التي جرت ليلة 12 كانون الأول.
وقاد ستيفون كاسل فريقه بتسجيل 30 نقطة واستحواذ 10 كرات مرتدة، بينما أضاف ديارون
فوكس
20 نقطة. كما سجل كيلدون
جونسون
17 نقطة و8 متابعات، ليحقق سبيرز فوزه التاسع في آخر 12 مباراة، رغم استمرار غياب فيكتور ويمبانياما بسبب إصابة في ربلة الساق.
ومن المقرر أن يلتقي سبيرز مع أوكلاهوما سيتي ثاندر في قبل النهائي السبت في لاس
فيغاس
.
وعلى
الجانب الآخر
، برز في صفوف ليكرز لوكا دونتشيتش بتسجيل 35 نقطة و8 تمريرات حاسمة، فيما أحرز ماركوس سمارت 26 نقطة بعد عودته من إصابة في الظهر، وتابع
ليبرون جيمس
15 كرة مرتدة وسجّل 19 نقطة.
وفي مباراة أخرى، واصل أوكلاهوما سيتي ثاندر سلسلة انتصاراته التاريخية بتحقيق الفوز السادس عشر على التوالي، وذلك بعد تفوقه الكبير على
فينكس
صنز بنتيجة 138-89. وسجّل شاي جيلجيوس-ألكسندر 28 نقطة، ليعادل الفريق أفضل بداية في تاريخ الدوري بتحقيق 24 فوزاً في أول 25 مباراة، فيما تلقّى صنز أكبر هزيمة في تاريخه.
