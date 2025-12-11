سبيرز يتأهل إلى قبل نهائي الغرب بفوزه على ليكرز في كأس دوري السلة الأميركي



تقدّم سان أنطونيو إلى الدور قبل النهائي في من كأس الأميركي للمحترفين، بعد فوزه على ليكرز بنتيجة 132-119 في المباراة التي جرت ليلة 12 كانون الأول.



وقاد ستيفون كاسل فريقه بتسجيل 30 نقطة واستحواذ 10 كرات مرتدة، بينما أضاف ديارون 20 نقطة. كما سجل كيلدون 17 نقطة و8 متابعات، ليحقق سبيرز فوزه التاسع في آخر 12 مباراة، رغم استمرار غياب فيكتور ويمبانياما بسبب إصابة في ربلة الساق.



ومن المقرر أن يلتقي سبيرز مع أوكلاهوما سيتي ثاندر في قبل النهائي السبت في لاس .



وعلى ، برز في صفوف ليكرز لوكا دونتشيتش بتسجيل 35 نقطة و8 تمريرات حاسمة، فيما أحرز ماركوس سمارت 26 نقطة بعد عودته من إصابة في الظهر، وتابع 15 كرة مرتدة وسجّل 19 نقطة.



وفي مباراة أخرى، واصل أوكلاهوما سيتي ثاندر سلسلة انتصاراته التاريخية بتحقيق الفوز السادس عشر على التوالي، وذلك بعد تفوقه الكبير على صنز بنتيجة 138-89. وسجّل شاي جيلجيوس-ألكسندر 28 نقطة، ليعادل الفريق أفضل بداية في تاريخ الدوري بتحقيق 24 فوزاً في أول 25 مباراة، فيما تلقّى صنز أكبر هزيمة في تاريخه.

