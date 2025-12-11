سبيرز يُقصي ليكرز من كأس الدوري

قاد ستيفون كاسل فريق سان أنطونيو سبيرز إلى نصف الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، بتسجيله 30 نقطة و10 متابعات، في فوز ثمين خارج الأرض على ليكرز بنتيجة 132-119 فجر الخميس.



وبرز إلى جانب كاسل دي آرون الذي أضاف 20 نقطة، فيما سجل كيلدون 17 نقطة و8 متابعات، وكل من هاريسون بارنز وجوليان شامباني 16 نقطة، وديلان هاربر 13 نقطة، ليحقق سبيرز انتصاره التاسع في آخر 12 مباراة، رغم استمرار غياب النجم فيكتور ويمبانياما بسبب إصابة في ربلة الساق.



وبهذا الفوز، ضرب سان أنطونيو موعداً مع أوكلاهوما سيتي ثاندر في نهائي المنطقة الغربية في لاس فيغاس السبت.



على الجهة المقابلة، تألق لوكا دونتشيتش في صفوف ليكرز بتسجيله 35 نقطة و8 تمريرات حاسمة، فيما عاد ماركوس سمارت بقوة من إصابة في الظهر مسجلاً 26 نقطة. وأنهى ليبرون اللقاء بـ19 نقطة و15 متابعة، وأضاف ريفز 15 نقطة و8 متابعات و7 تمريرات حاسمة، إلا أن ذلك لم يمنع ليكرز من تجرّع خسارته الثالثة فقط في آخر 12 مباراة، بعدما كان أحد فريقين اثنين في الغرب أنهيا دور المجموعات من دون هزيمة في الكأس.



وسيطر سبيرز على المجريات مبكراً، بصناعة سلسلة 20-4 بين نهاية الربع الأول وبداية الثاني، ليتقدم 47-30، ثم أنهى الشوط الأول متقدماً 70-58، ووسّع الفارق إلى 22 نقطة في الربع الثالث قبل دخول الربع الأخير متقدماً 104-87.



ورغم انتفاضة متأخرة من ليكرز قلّصت النتيجة إلى 122-114 برمية ثلاثية من ريفز قبل 3:54 دقائق من النهاية، حسم كاسل اللقاء بثلاثية حاسمة قبل 1:41 دقيقة من صافرة الختام، رافعاً الفارق إلى 130-116، ومؤمّناً بطاقة العبور لسان أنطونيو إلى المربع الذهبي وثأره من خسارته أمام ليكرز 118-116 في 5 تشرين الثاني الماضي. (رويترز)

