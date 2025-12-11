الركراكي يحسم قائمة المغرب المشاركة في كأس أمم إفريقيا

أعلن مدرب المنتخب وليد الركراكي، الخميس، القائمة النهائية لـ"أسود الأطلس" المشاركة في كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها بين 21 كانون الأول الجاري و18 كانون الثاني 2026، حيث اختار 26 لاعباً مع لاعبين في اللائحة الاحتياطية، في مجموعة تضم جزر القمر ومالي وزامبيا.



حراسة المرمى:

ياسين بونو، منير الكجوي المحمدي، الحرار.



خط الدفاع:

أشرف حكيمي، محمد الشيبي، جواد الياميق، رومان سايس، آيت بودلال، نايف أكرد، آدم ماسينا، نصير مزراوي، أنس .



وسط الميدان:

أسامة ترغالين، سفيان أمرابط، الصيباري، بلال الخنوس، نائل العيناوي، أوناحي.



خط الهجوم:

إبراهيم دياز، إلياس أخوماش، شمس الدين الطالبي، يوسف النصيري، الكعبي، سفيان رحيمي، عبد الصمد الزلزولي، إلياس بنصغير.



اللائحة الاحتياطية:

يوسف بلعمري، حمزة إيغامان. (سكاي نيوز)

