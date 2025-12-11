تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الركراكي يحسم قائمة المغرب المشاركة في كأس أمم إفريقيا

Lebanon 24
11-12-2025 | 10:32
Doc-P-1453768-639010712353499526.png
Doc-P-1453768-639010712353499526.png photos 0
أعلن مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، الخميس، القائمة النهائية لـ"أسود الأطلس" المشاركة في كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها المملكة بين 21 كانون الأول الجاري و18 كانون الثاني 2026، حيث اختار 26 لاعباً مع لاعبين في اللائحة الاحتياطية، في مجموعة تضم جزر القمر ومالي وزامبيا.

حراسة المرمى:
ياسين بونو، منير الكجوي المحمدي، المهدي الحرار.

خط الدفاع:
أشرف حكيمي، محمد الشيبي، جواد الياميق، رومان سايس، عبد الحميد آيت بودلال، نايف أكرد، آدم ماسينا، نصير مزراوي، أنس صلاح الدين.

وسط الميدان:
أسامة ترغالين، سفيان أمرابط، إسماعيل الصيباري، بلال الخنوس، نائل العيناوي، عز الدين أوناحي.

خط الهجوم:
إبراهيم دياز، إلياس أخوماش، شمس الدين الطالبي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي، سفيان رحيمي، عبد الصمد الزلزولي، إلياس بنصغير.

اللائحة الاحتياطية:
يوسف بلعمري، حمزة إيغامان. (سكاي نيوز)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24