رياضة
هو عضو في "شبكة إجرامية"... إيقاف لاعب تنس 20 عاماً
Lebanon 24
11-12-2025
|
11:27
أوقفت
الوكالة الدولية
لنزاهة
كرة المضرب
"إيتيا"، نشاط اللاعب الفرنسي كوانتان فوليو المصنف 488 سابقاً، لمدة عشرين عاماً، بعدما اتّضح أنّه ضمن شبكة إجرامية للتلاعب بنتائج المباريات.
وسيُمنع فوليو من اللعب أو التدريب أو حتى حضور أي بطولة رسمية لمدة عشرين عاماً.
كما تمّ تغريم لاعب التنس الفرنسيّ بمبلغ قدره 70 ألف دولار، وإلزامه بردّ أكثر من 44600 دولار من المكاسب غير المشروعة المفترضة. (العربية)
