سيعتزل بعد يومين... رسالة مُؤثّرة من "ذا روك" إلى جون سينا

يستعدّ المصارع والممثل لإنهاء مسيرته في 13 كانون الأوّل، عندما يُواجه المصارع غونثر في عرض "Saturday Night's Main Event"، في العاصمة الأميركية .

وفي هذا السياق، وجّه المصارع والممثل "ذا روك" رسالة مُؤثّرة إلى سينا، وقال له عبر حسابه على " ":

"أحبك يا رجل، وممتن دائمًا لما قدمته من أجل هذه الصناعة. أنت الأفضل بلا منازع. أحضر مشروبك وسأحضر مشروبي". (ارم نيوز)