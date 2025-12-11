السعودية تفتح أبوابها أمام الرياضيات وتحقق تقدمًا ملحوظًا في كرة القدم النسائية

ركزت قمة العالمية التي اختتمت الخميس في كرة القدم النسائية ضمن جدول أعمالها العالمي، مسلطة الضوء على المبادرات والإنجازات والقيادات التي تسهم في تطوير الرياضة.



وشهدت القمة تقديم جوائز القيادات النسائية تكريمًا للأفراد والمنظمات التي تقود التقدم والابتكار والمساواة في كرة القدم النسائية، بالإضافة إلى تجمع القيادات النسائية في نسخته الثالثة الذي أصبح منصة مهمة لمناقشة مسارات القيادة والمساواة بين الجنسين.



وقالت فرخندة مهتاج، قائدة المنتخب النسائي لأفغانستان: "نأمل أن تواصل هذه المبادرة تمكين النساء للقيادة والتأثير في كرة القدم على جميع المستويات".



ومن بين الفائزين هذا العام، لينا الميّنة، رئيسة نادي جدة يونايتد، التي أعربت عن فخرها بالتطور السريع للرياضة النسائية في . وأضافت: "لقد قطعنا شوطًا طويلًا في وقت قصير جدًا، حيث يشارك فريق كرة القدم تحت 17 سنة للفتيات في جميع أنحاء المملكة تحت إشراف الاتحاد السعودي ، وهو ما يعكس سرعة تطور اللعبة".



وأشارت الميّنة إلى أن فرص متساوية للنساء تعد ركيزة أساسية لرؤية 2030، مؤكدة أن وزارة الرياضة فتحت الأبواب للفتيات والفتيان في أكثر من 100 اتحاد ولجنة. وأضافت: "كل شيء يبدأ من المجتمع، فهنا نجد الأبطال اليوميين الذين يرتقون لاحقًا إلى الأندية والمنتخبات الوطنية".



وأكدت إيلين غليسون، خبيرة كرة القدم النسائية الدولية، أن الأسواق الناشئة مثل السعودية "تغير خارطة نمو كرة القدم النسائية"، مشيرة إلى أهمية الاستثمار طويل المدى لضمان استدامة اللعبة وحماية اللاعبين المحليين.



وتأتي هذه الإنجازات في إطار جهود المملكة لإطلاق نسائي محترف، واستضافة بطولات دولية، وتوسيع برامج الشباب، وإطلاق دوري أبطال المنطقة لأول مرة.

Advertisement