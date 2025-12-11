كأس العرب... السعوديّة إلى نصف النهائيّ بعد فوزها على فلسطين

تأهل المنتخب السعودي إلى نصف العرب 2025، بعد انتصاره على نظيره الفلسطينيّ بنتيجة 2–1، عقب أشواط إضافية.





وافتتح التسجيل للسعوديّة في الدقيقة 58، غير أنّ عادل عدي عادل النتيجة لفلسطين في الدقيقة 64.





وفي الشوط الإضافي الثاني، سجّل برأسيّة هدف الفوز في الدقيقة 115، ومنح التأهل للسعوديّة. (روسيا اليوم)

