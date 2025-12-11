تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بصفقة ضخمة... الأمير الوليد بن طلال يستعدّ للاستحواذ على نادي "الهلال"
Lebanon 24
11-12-2025
|
16:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "
الجزيرة
"
السعودية
، أنّ الأمير
الوليد بن طلال
، يستعدّ للإعلان عن صفقة ضخمة بالاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة، للاستحواذ على نادي "
الهلال
".
ووفقًا للصحيفة، ستتم الصفقة عبر اتفاقية كبرى بين الأمير
الوليد
بن طلال
وصندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك حاليًا 75% من أسهم النادي. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمير الحسن بن طلال يثير التفاعل بحواره المباشر مع طالب (فيديو)
Lebanon 24
الأمير الحسن بن طلال يثير التفاعل بحواره المباشر مع طالب (فيديو)
12/12/2025 02:09:54
12/12/2025 02:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يوافق على صفقة مبيعات دفاعية ضخمة للسعودية
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يوافق على صفقة مبيعات دفاعية ضخمة للسعودية
12/12/2025 02:09:54
12/12/2025 02:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
صفقة استحواذ نتفليكس على "وارنر براذرز" تُثير جدلا.. ونقابات هوليوود تُحذر منها
Lebanon 24
صفقة استحواذ نتفليكس على "وارنر براذرز" تُثير جدلا.. ونقابات هوليوود تُحذر منها
12/12/2025 02:09:54
12/12/2025 02:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"بيضة قبان النصاب" من الوليد الى وليد
Lebanon 24
"بيضة قبان النصاب" من الوليد الى وليد
12/12/2025 02:09:54
12/12/2025 02:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الوليد بن طلال
وليد بن طلال
ارم نيوز
السعودية
بن طلال
الجزيرة
السعود
قد يعجبك أيضاً
السعودية تفتح أبوابها أمام الرياضيات وتحقق تقدمًا ملحوظًا في كرة القدم النسائية
Lebanon 24
السعودية تفتح أبوابها أمام الرياضيات وتحقق تقدمًا ملحوظًا في كرة القدم النسائية
15:33 | 2025-12-11
11/12/2025 03:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كأس العرب... السعوديّة إلى نصف النهائيّ بعد فوزها على فلسطين
Lebanon 24
كأس العرب... السعوديّة إلى نصف النهائيّ بعد فوزها على فلسطين
15:29 | 2025-12-11
11/12/2025 03:29:01
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تصريح... هل سيعود بنزيما إلى منتخب فرنسا؟
Lebanon 24
آخر تصريح... هل سيعود بنزيما إلى منتخب فرنسا؟
14:41 | 2025-12-11
11/12/2025 02:41:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم إصابته... حكيمي في قائمة المنتخب المغربيّ
Lebanon 24
رغم إصابته... حكيمي في قائمة المنتخب المغربيّ
13:49 | 2025-12-11
11/12/2025 01:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنتر ميامي" يُواجه "برشلونة" بمشاركة ميسي وسواريز
Lebanon 24
"إنتر ميامي" يُواجه "برشلونة" بمشاركة ميسي وسواريز
12:46 | 2025-12-11
11/12/2025 12:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
08:38 | 2025-12-11
11/12/2025 08:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
Lebanon 24
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
13:34 | 2025-12-11
11/12/2025 01:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
07:14 | 2025-12-11
11/12/2025 07:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
04:39 | 2025-12-11
11/12/2025 04:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟
11:21 | 2025-12-11
11/12/2025 11:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:33 | 2025-12-11
السعودية تفتح أبوابها أمام الرياضيات وتحقق تقدمًا ملحوظًا في كرة القدم النسائية
15:29 | 2025-12-11
كأس العرب... السعوديّة إلى نصف النهائيّ بعد فوزها على فلسطين
14:41 | 2025-12-11
آخر تصريح... هل سيعود بنزيما إلى منتخب فرنسا؟
13:49 | 2025-12-11
رغم إصابته... حكيمي في قائمة المنتخب المغربيّ
12:46 | 2025-12-11
"إنتر ميامي" يُواجه "برشلونة" بمشاركة ميسي وسواريز
11:58 | 2025-12-11
سيعتزل بعد يومين... رسالة مُؤثّرة من "ذا روك" إلى جون سينا
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
12/12/2025 02:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
12/12/2025 02:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
12/12/2025 02:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24