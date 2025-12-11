بعد إصابته... أتشيربي قد يغيب عن الملاعب حتّى نهاية العام

بعد تعرّضه لإصابة في الفخذ في المباراة أمام " " الإنكليزيّ، في ، قد يغيب فرانشيسكو أتشيربي مدافع ، عن الملاعب حتى نهاية العام.



وذكرت "بي ايه ميديا" أنّ المدافع البالغ من العمر 37 عاماً تم استبداله بعد 31 دقيقة من انطلاق المباراة التي خسرها إنتر ميلان 0-1 في مرحلة الدوري وذلك في ملعب "سان سيرو". (الامارات 24)