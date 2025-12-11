تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
14
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
رياضة
بعد إصابته... أتشيربي قد يغيب عن الملاعب حتّى نهاية العام
Lebanon 24
11-12-2025
|
23:00
photos
0
بعد تعرّضه لإصابة في الفخذ في المباراة أمام "
ليفربول
" الإنكليزيّ، في
دوري أبطال أوروبا
، قد يغيب فرانشيسكو أتشيربي مدافع
إنتر
ميلان
الإيطالي
، عن الملاعب حتى نهاية العام.
وذكرت
وكالة الأنباء البريطانية
"بي ايه ميديا" أنّ المدافع البالغ من العمر 37 عاماً تم استبداله بعد 31 دقيقة من انطلاق المباراة التي خسرها إنتر ميلان 0-1 في مرحلة الدوري وذلك في ملعب "سان سيرو". (الامارات 24)
