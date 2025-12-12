تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

لتعزيز بيئة الرياضة السعودية.. قرارات جديدة ستصدر

Lebanon 24
12-12-2025 | 00:07
A-
A+
Doc-P-1453993-639011200811325504.png
Doc-P-1453993-639011200811325504.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يترقب الوسط الرياضي في المملكة، اليوم الجمعة، نشر تفاصيل نظام الرياضة الجديد في الجريدة الرسمية، وهو ما يمنحه صفة النفاذ ويضعه قيد التطبيق العملي ضمن حزمة التشريعات الحديثة الهادفة إلى تطوير القطاع الرياضي في إطار رؤية 2030.

ويأتي النظام تتويجاً لسلسلة قرارات اعتمدها مجلس الوزراء لتعزيز بيئة الرياضة السعودية، وتحويلها إلى رافد اقتصادي واجتماعي، من خلال تنظيم أوضح للأندية والاتحادات والمسابقات، وربط المنظومة الرياضية بمعايير حوكمة وانضباط أكثر صرامة.

أحد أبرز جوانب النظام يتمثل في تنظيم الخطاب الرياضي الإعلامي، حيث أفصحت المادة الخامسة عن توجيهات مباشرة لوسائل الإعلام التي تنشر أو تبث محتوى رياضياً، بضرورة ترسيخ ثقافة "الروح الرياضية" والابتعاد عن كل ما يغذي التعصب أو يكرس الكراهية والعنصرية داخل الوسط الرياضي.

وتشدد المادة على أن المسؤولية لا تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية الكبرى وحدها، بل تمتد لتشمل كل شخص طبيعي يمارس نشاطاً في الإعلام الرياضي، سواء عبر البرامج أو المقالات أو المنصات الرقمية، في ظل اتساع تأثير هذه المنصات وقدرتها على تشكيل الرأي العام الرياضي بشكل مباشر وسريع.

كما يمنح النظام الجهات المختصة صلاحيات واسعة لاتخاذ الإجراءات النظامية في مواجهة أي محتوى إعلامي يُعد تجاوزاً للسلوك المهني أو خروجاً على روح المنافسة الشريفة، وسط توقعات باعتماد آلية تصاعدية في العقوبات تبدأ بالتنبيه وقد تصل إلى الغرامات وإيقاف النشاط الإعلامي المخالف.

وبحسب متابعين، يُنتظر أن يسهم النظام في ضبط الخطاب الرياضي ورفع جودة المحتوى، عبر تحقيق توازن بين حرية التعبير المنضبطة مهنياً وبين الحد من الانفلات الخطابي الذي ينعكس سلباً على صورة الرياضة السعودية، في مرحلة تشهد فيها المملكة توسعاً لافتاً في الاستثمار واستقطاب الجماهير والبطولات. (البوابة السعودية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
OMT يجدد شراكته مع نادي الحكمة لتعزيز الرياضة الرقمية
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء العراقية عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: لم نصدر أي قرارات جديدة تخص استبعاد المرشحين
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مطر يشدد على أهمية الرياضة في تعزيز الفرد والمجتمع
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس نيجيريا: حققنا تقدما في تعزيز بيئة الأعمال
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

مجلس الوزراء

العقوبات

السعودية

المملكة

السعود

الرياض

رياضي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:59 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:56 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:37 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:19 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2025-12-12
Lebanon24
03:59 | 2025-12-12
Lebanon24
03:56 | 2025-12-12
Lebanon24
03:37 | 2025-12-12
Lebanon24
03:19 | 2025-12-12
Lebanon24
02:56 | 2025-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24