من دون مفاجآت.. حسام حسن يعتمد قائمة مصر لأمم إفريقيا في المغرب

وضع لمنتخب مصر حسام حسن القائمة النهائية التي سيخوض بها " " منافسات كأس أمم إفريقيا المقررة في بين 21 كانون الأول و18 كانون الثاني، من دون إجراء أي تعديلات على القائمة المبدئية التي أعلنها سابقا.



ويأتي تثبيت الأسماء وسط ترقّب وجدل جماهيري بعد الخسارة الأخيرة أمام ، فيما يعوّل الجهاز الفني على استقرار المجموعة قبل انطلاق مشوار المنتخب في التي تضم أنغولا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.



وجاءت قائمة منتخب مصر على النحو الآتي:



حراسة المرمى:

محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي.



:

محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد ، حسام ، محمد حمدي، أحمد فتوح.



خط الوسط:

مروان ، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود ، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد "زيزو"، "تريزيغيه"، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمر مرموش، .



خط الهجوم:

مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل. (سكاي نيوز)

