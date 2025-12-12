تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
من دون مفاجآت.. حسام حسن يعتمد قائمة مصر لأمم إفريقيا في المغرب

Lebanon 24
12-12-2025 | 00:26
وضع المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن القائمة النهائية التي سيخوض بها "الفراعنة" منافسات كأس أمم إفريقيا المقررة في المغرب بين 21 كانون الأول و18 كانون الثاني، من دون إجراء أي تعديلات على القائمة المبدئية التي أعلنها سابقا.

ويأتي تثبيت الأسماء وسط ترقّب وجدل جماهيري بعد الخسارة الأخيرة أمام الأردن، فيما يعوّل الجهاز الفني على استقرار المجموعة قبل انطلاق مشوار المنتخب في المجموعة الثانية التي تضم أنغولا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.

وجاءت قائمة منتخب مصر على النحو الآتي:

حراسة المرمى:
محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي.

خط الدفاع:
محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط:
مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد "زيزو"، محمود حسن "تريزيغيه"، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمد صلاح.

خط الهجوم:
مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل. (سكاي نيوز)
