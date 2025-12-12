تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

من الترايثلون إلى المدرجات.. أجانب يعانقون أجواء كأس العرب في قطر

Lebanon 24
12-12-2025 | 02:56
A-
A+
Doc-P-1454070-639011302991421207.png
Doc-P-1454070-639011302991421207.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحولت أجواء كأس العرب في قطر إلى مساحة لقاء بين ثقافات مختلفة، مع تزايد حضور المشجعين الأجانب الذين شاركوا العرب حماستهم وتشجيعهم، وخصوصاً للمنتخب الفلسطيني في ملعب لوسيل.

خافيير، شاب إسباني يبلغ من العمر 33 عاماً ومن مشجعي أتلتيك بلباو، وصل إلى الدوحة للمشاركة في سباق الترايثلون، لكنه وجد نفسه على مدرجات لوسيل وهو يساند فلسطين أمام السعودية.
عائلة اسبانية حضرت لتشجع فلسطين
ويقول: "هذه أول مرة أزور فيها قطر، حضوري كان لمباراة السعودية وفلسطين في لوسيل الذي شاهدت فيه ميسي يتوج بطلاً للعالم. الملعب مذهل وخرافي، وقد حضرت مباريات عديدة في أوروبا وحتى في دوري الأبطال، لكنها لا تضاهي روعة هذا الملعب". ويوضح أنه جاء لتشجيع فلسطين لأن لديه أصدقاء فلسطينيين، ويضيف: "في بلباو أقمنا مباراة خيرية تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً لما يحدث في غزة"، قبل أن يختم: "لم أتوقع دولة بهذه النظافة والجمال، الدوحة مدينة حديثة وجديدة بالفعل، وأنا مندهش جداً".
صوفيا مشجعة روسية تشجع فريق فلسطين

على مقربة من الاستاد، جذبت صوفيا، وهي مشجعة روسية كتبت على عنقها كلمة "قطر" وزينت يديها بالحناء، أنظار الجماهير. توضح أنها في إجازة شهرية، وليست من هواة كرة القدم كثيراً، لكنها حرصت على حضور البطولة لأنها تحب الشرق الأوسط، وتقول: "أنا متضامنة مع فلسطين لأنني أعمل في سفارة فلسطين في جمهورية التشيك. طلبت من صديقتي الهندية المقيمة هنا أن تحني يدي… أحب الحناء كثيراً". وتضيف أنها استمتعت بالأجواء في الملعب، وتخطط لحضور مباراة الأردن والعراق والمباراة الترتيبية والنهائي، قبل أن تبتسم وتختم بالعربية: "أنا درست العربية… مبسوطة أوي… أنا أتكلم مصري… شكراً لكم". (الجزيرة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المنتخب الأردني يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب FIFA قطر 2025
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:04:38 Lebanon 24 Lebanon 24
من المقعد الرئاسي إلى المدرجات الشعبية: لفتة إنسانية من رئيسة المكسيك
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:04:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"نسور قاسيون" وصمود "الفدائيين": قصص من كأس العرب تُخلّد في الذاكرة
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:04:38 Lebanon 24 Lebanon 24
خسارة قاسية أمام الأردن تُقصي مصر من كأس العرب (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:04:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

دوري الأبطال

السعودية

الجزيرة

جمهورية

العراق

أوروبا

الأردن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:59 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:56 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:37 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:19 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2025-12-12
Lebanon24
03:59 | 2025-12-12
Lebanon24
03:56 | 2025-12-12
Lebanon24
03:37 | 2025-12-12
Lebanon24
03:19 | 2025-12-12
Lebanon24
00:26 | 2025-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24