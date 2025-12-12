كلوب على رادار ريال مدريد.. خطوة مع ريد بول وتمهيد لاحتمال خلافة ألونسو

تعيش أروقة على وقع أحاديث متزايدة عن احتمال تعاقد النادي مع في المرحلة المقبلة، بعد تقارير أفادت بأنه يمهّد لعودة قوية إلى التدريب عبر بوابة "الملكي".



وبحسب ما نقله حساب "365Scores" عن صحيفة "ذا صن" ، فإن المدرب الألماني توصل إلى اتفاق مع مجموعة ريد بول لإنهاء دوره كمسؤول عن العالمية داخل المؤسسة، في خطوة تُفسح المجال أمامه ليكون "المرشح الأول" لخلافة ألونسو في حال تقرر إنهاء مهمة الأخير مع الفريق.



ورغم إعلان كلوب سابقاً رغبته في الحصول على استراحة طويلة بعد رحيله عن ، تشير الأجواء الحالية إلى أنه أعاد التفكير في مستقبله المهني، خاصة مع مشروع قيادة بما يحمله من تاريخ وضغوط وحضور كروي فريد. في المقابل، يراقب مسؤولو النادي الوضع الفني بدقة في ظل ازدياد الضغوط على ألونسو، مع بقاء كلوب خياراً مغرياً بسبب أسلوبه الهجومي وشخصيته القوية وقدرته على بناء مشروع طويل الأمد. (24)

