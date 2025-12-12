تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
كلوب على رادار ريال مدريد.. خطوة مع ريد بول وتمهيد لاحتمال خلافة ألونسو
Lebanon 24
12-12-2025
|
03:37
تعيش أروقة
ريال مدريد
على وقع أحاديث متزايدة عن احتمال تعاقد النادي مع
يورغن كلوب
في المرحلة المقبلة، بعد تقارير أفادت بأنه يمهّد لعودة قوية إلى التدريب عبر بوابة "الملكي".
وبحسب ما نقله حساب "365Scores" عن صحيفة "ذا صن"
البريطانية
، فإن المدرب الألماني توصل إلى اتفاق مع مجموعة ريد بول لإنهاء دوره كمسؤول عن
كرة القدم
العالمية داخل المؤسسة، في خطوة تُفسح المجال أمامه ليكون "المرشح الأول" لخلافة
تشابي
ألونسو في حال تقرر إنهاء مهمة الأخير مع الفريق.
ورغم إعلان كلوب سابقاً رغبته في الحصول على استراحة طويلة بعد رحيله عن
ليفربول
، تشير الأجواء الحالية إلى أنه أعاد التفكير في مستقبله المهني، خاصة مع
جاذبية
مشروع قيادة
ريال
مدريد
بما يحمله من تاريخ وضغوط وحضور كروي فريد. في المقابل، يراقب مسؤولو النادي الوضع الفني بدقة في ظل ازدياد الضغوط على ألونسو، مع بقاء كلوب خياراً مغرياً بسبب أسلوبه الهجومي وشخصيته القوية وقدرته على بناء مشروع طويل الأمد. (24)
