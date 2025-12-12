تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

كلوب على رادار ريال مدريد.. خطوة مع ريد بول وتمهيد لاحتمال خلافة ألونسو

Lebanon 24
12-12-2025 | 03:37
A-
A+
Doc-P-1454096-639011330232880452.png
Doc-P-1454096-639011330232880452.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعيش أروقة ريال مدريد على وقع أحاديث متزايدة عن احتمال تعاقد النادي مع يورغن كلوب في المرحلة المقبلة، بعد تقارير أفادت بأنه يمهّد لعودة قوية إلى التدريب عبر بوابة "الملكي".

وبحسب ما نقله حساب "365Scores" عن صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن المدرب الألماني توصل إلى اتفاق مع مجموعة ريد بول لإنهاء دوره كمسؤول عن كرة القدم العالمية داخل المؤسسة، في خطوة تُفسح المجال أمامه ليكون "المرشح الأول" لخلافة تشابي ألونسو في حال تقرر إنهاء مهمة الأخير مع الفريق.

ورغم إعلان كلوب سابقاً رغبته في الحصول على استراحة طويلة بعد رحيله عن ليفربول، تشير الأجواء الحالية إلى أنه أعاد التفكير في مستقبله المهني، خاصة مع جاذبية مشروع قيادة ريال مدريد بما يحمله من تاريخ وضغوط وحضور كروي فريد. في المقابل، يراقب مسؤولو النادي الوضع الفني بدقة في ظل ازدياد الضغوط على ألونسو، مع بقاء كلوب خياراً مغرياً بسبب أسلوبه الهجومي وشخصيته القوية وقدرته على بناء مشروع طويل الأمد. (24)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد ريال مدريد يتخذ خطوة للصلح مع يامال.. ورد فعل الاخير مستغرب
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يعود زيدان لتدريب ريال مدريد؟
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة تبعد ألكسندر أرنولد عن ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد بلا ملعب: تعادلات متتالية وخسارة صدارة الليغا
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24

يورغن كلوب

البريطانية

ريال مدريد

البريطاني

كرة القدم

ليفربول

جاذبية

على بن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:59 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:56 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:19 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:56 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2025-12-12
Lebanon24
03:59 | 2025-12-12
Lebanon24
03:56 | 2025-12-12
Lebanon24
03:19 | 2025-12-12
Lebanon24
02:56 | 2025-12-12
Lebanon24
00:26 | 2025-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24