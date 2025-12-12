تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

منزل جديد قرب آرسنال.. ساكا يربط مستقبله بمركز التدريب

Lebanon 24
12-12-2025 | 03:56
اتخذ بوكايو ساكا خطوة جديدة تعكس تمسّكه بمسيرته مع آرسنال، بعدما اشترى قصراً فاخراً لا يبعد سوى نحو 10 أميال عن "Sobha Realty Training Centre"، وفق ما أورده موقع "Footysm".

اختيار الموقع لم يكن تفصيلاً عابراً؛ إذ نقلت المصادر أن ساكا يرى في السكن قرب مركز التدريب وسيلة لتقليل وقت التنقل، وزيادة فترات الراحة، والوصول المبكر إلى التمارين، بما يعزز جاهزيته البدنية والذهنية.

ويؤمن النجم الإنكليزي الشاب بأن هذا التنظيم الجديد لحياته اليومية سيساعده على الاستمرار في تطوير مستواه الفني بشكل متواصل، في إشارة واضحة إلى التزام طويل الأمد بمشروع آرسنال الحالي. (24)
