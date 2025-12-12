منزل جديد قرب آرسنال.. ساكا يربط مستقبله بمركز التدريب

اتخذ خطوة جديدة تعكس تمسّكه بمسيرته مع ، بعدما اشترى قصراً فاخراً لا يبعد سوى نحو 10 أميال عن "Sobha Realty Training Centre"، وفق ما أورده موقع "Footysm".



اختيار الموقع لم يكن تفصيلاً عابراً؛ إذ نقلت المصادر أن يرى في السكن قرب وسيلة لتقليل وقت التنقل، وزيادة فترات الراحة، والوصول المبكر إلى التمارين، بما يعزز جاهزيته البدنية والذهنية.



ويؤمن النجم الإنكليزي الشاب بأن هذا التنظيم الجديد لحياته اليومية سيساعده على الاستمرار في تطوير مستواه الفني بشكل متواصل، في إشارة واضحة إلى طويل الأمد بمشروع آرسنال الحالي. (24)

