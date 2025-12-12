تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

برونزية آسيوية إماراتية.. ثاني الشحي يفتتح حصاد أصحاب الهمم في دبي

Lebanon 24
12-12-2025 | 03:59
Doc-P-1454105-639011340451952055.png
أهدى اللاعب ثاني الشحي منتخب الإمارات لأصحاب الهمم أولى ميدالياته في الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب المقامة في دبي، بعد إحرازه الميدالية البرونزية في كرة الطاولة للفئة "تي 3"، ضمن دورة يشارك فيها 1500 رياضي من 35 دولة.

وحلّ الشحي ثالثاً، فيما توَّج الياباني كيتا غوا يوى بالميدالية الذهبية بحصوله على المركز الأول، ونال يي وي من الصين تايبيه المركز الثاني والميدالية الفضية.

رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي هنّأ لاعب المنتخب على إنجازه، مؤكداً أن هذه البرونزية تشكل حافزاً مهماً له لمواصلة التطور وتحقيق المزيد من الأهداف.

من جانبه، شدّد ذيبان المهيري، أمين عام اللجنة البارالمبية الوطنية ورئيس الوفد، على أن ما يحرزه أصحاب الهمم من نتائج هو ثمرة دعم القيادة، وانعكاس مباشر للاهتمام بتطوير الألعاب البارالمبية، مشيراً إلى أن برونزية كرة الطاولة تؤكد العمل المستمر على تمكين اللاعبين ورفع مستوى مشاركاتهم.

يذكر أن الإمارات تشارك في الدورة بـ 51 لاعباً ولاعبة في 8 رياضات هي: البوتشيا، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، رفعات القوة، السباحة، كرة الطاولة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، ومصارعة الذراعين، من بين 11 رياضة معتمدة في الحدث. (24)
اللجنة البارالمبية

الميدالية الذهبية

الإمارات

المهيري

اليابان

الدورة

رياضي

الفضي

