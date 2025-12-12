برونزية آسيوية إماراتية.. ثاني الشحي يفتتح حصاد أصحاب الهمم في دبي

أهدى اللاعب ثاني الشحي منتخب لأصحاب الهمم أولى ميدالياته في الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب المقامة في دبي، بعد إحرازه الميدالية البرونزية في كرة الطاولة للفئة "تي 3"، ضمن دورة يشارك فيها 1500 من 35 دولة.



وحلّ الشحي ثالثاً، فيما توَّج الياباني غوا يوى بالميدالية الذهبية بحصوله على المركز الأول، ونال يي وي من تايبيه المركز الثاني والميدالية الفضية.



رئيس الآسيوية ماجد العصيمي هنّأ لاعب المنتخب على إنجازه، مؤكداً أن هذه البرونزية تشكل حافزاً مهماً له لمواصلة التطور وتحقيق المزيد من الأهداف.



من جانبه، شدّد ذيبان ، أمين عام اللجنة البارالمبية الوطنية ورئيس الوفد، على أن ما يحرزه أصحاب الهمم من نتائج هو ثمرة دعم القيادة، وانعكاس مباشر للاهتمام بتطوير الألعاب البارالمبية، مشيراً إلى أن برونزية كرة الطاولة تؤكد العمل المستمر على تمكين اللاعبين ورفع مستوى مشاركاتهم.



يذكر أن الإمارات تشارك في بـ 51 لاعباً ولاعبة في 8 رياضات هي: البوتشيا، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، رفعات القوة، السباحة، كرة الطاولة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، ومصارعة الذراعين، من بين 11 رياضة معتمدة في الحدث. (24)

