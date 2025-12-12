تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
برونزية آسيوية إماراتية.. ثاني الشحي يفتتح حصاد أصحاب الهمم في دبي
Lebanon 24
12-12-2025
|
03:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أهدى اللاعب ثاني الشحي منتخب
الإمارات
لأصحاب الهمم أولى ميدالياته في الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب المقامة في دبي، بعد إحرازه الميدالية البرونزية في كرة الطاولة للفئة "تي 3"، ضمن دورة يشارك فيها 1500
رياضي
من 35 دولة.
وحلّ الشحي ثالثاً، فيما توَّج الياباني
كيتا
غوا يوى بالميدالية الذهبية بحصوله على المركز الأول، ونال يي وي من
الصين
تايبيه المركز الثاني والميدالية الفضية.
رئيس
اللجنة البارالمبية
الآسيوية ماجد العصيمي هنّأ لاعب المنتخب على إنجازه، مؤكداً أن هذه البرونزية تشكل حافزاً مهماً له لمواصلة التطور وتحقيق المزيد من الأهداف.
من جانبه، شدّد ذيبان
المهيري
، أمين عام اللجنة البارالمبية الوطنية ورئيس الوفد، على أن ما يحرزه أصحاب الهمم من نتائج هو ثمرة دعم القيادة، وانعكاس مباشر للاهتمام بتطوير الألعاب البارالمبية، مشيراً إلى أن برونزية كرة الطاولة تؤكد العمل المستمر على تمكين اللاعبين ورفع مستوى مشاركاتهم.
يذكر أن الإمارات تشارك في
الدورة
بـ 51 لاعباً ولاعبة في 8 رياضات هي: البوتشيا، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، رفعات القوة، السباحة، كرة الطاولة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، ومصارعة الذراعين، من بين 11 رياضة معتمدة في الحدث. (24)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة التجارة الخارجية الإماراتية: دولة الإمارات ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم
Lebanon 24
وزارة التجارة الخارجية الإماراتية: دولة الإمارات ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم
12/12/2025 12:04:57
12/12/2025 12:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: شمال نيجيريا يواجه أزمة غذائية حادة قبل موسم الحصاد
Lebanon 24
الأمم المتحدة: شمال نيجيريا يواجه أزمة غذائية حادة قبل موسم الحصاد
12/12/2025 12:04:57
12/12/2025 12:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر: دمج ذوي الهمم حقٌ مسلوب وعلينا استعادته
Lebanon 24
مطر: دمج ذوي الهمم حقٌ مسلوب وعلينا استعادته
12/12/2025 12:04:57
12/12/2025 12:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتساح أتليتكو وعودة العهد.. حصاد الجولة الثامنة لدوري دون 17
Lebanon 24
اكتساح أتليتكو وعودة العهد.. حصاد الجولة الثامنة لدوري دون 17
12/12/2025 12:04:57
12/12/2025 12:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
اللجنة البارالمبية
الميدالية الذهبية
الإمارات
المهيري
اليابان
الدورة
رياضي
الفضي
تابع
قد يعجبك أيضاً
"نسور قاسيون" وصمود "الفدائيين": قصص من كأس العرب تُخلّد في الذاكرة
Lebanon 24
"نسور قاسيون" وصمود "الفدائيين": قصص من كأس العرب تُخلّد في الذاكرة
04:30 | 2025-12-12
12/12/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منزل جديد قرب آرسنال.. ساكا يربط مستقبله بمركز التدريب
Lebanon 24
منزل جديد قرب آرسنال.. ساكا يربط مستقبله بمركز التدريب
03:56 | 2025-12-12
12/12/2025 03:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كلوب على رادار ريال مدريد.. خطوة مع ريد بول وتمهيد لاحتمال خلافة ألونسو
Lebanon 24
كلوب على رادار ريال مدريد.. خطوة مع ريد بول وتمهيد لاحتمال خلافة ألونسو
03:37 | 2025-12-12
12/12/2025 03:37:02
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة لحل أزمة اللجنة الأولمبية.. بايراقداريان: هدفنا استعادة الوحدة في الرياضة اللبنانية
Lebanon 24
خطة لحل أزمة اللجنة الأولمبية.. بايراقداريان: هدفنا استعادة الوحدة في الرياضة اللبنانية
03:19 | 2025-12-12
12/12/2025 03:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
من الترايثلون إلى المدرجات.. أجانب يعانقون أجواء كأس العرب في قطر
Lebanon 24
من الترايثلون إلى المدرجات.. أجانب يعانقون أجواء كأس العرب في قطر
02:56 | 2025-12-12
12/12/2025 02:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
Lebanon 24
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
13:34 | 2025-12-11
11/12/2025 01:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
08:38 | 2025-12-11
11/12/2025 08:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
07:14 | 2025-12-11
11/12/2025 07:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟
11:21 | 2025-12-11
11/12/2025 11:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات استخباراتية.. هذه خطة إسرائيل في جنوب لبنان
Lebanon 24
معلومات استخباراتية.. هذه خطة إسرائيل في جنوب لبنان
12:00 | 2025-12-11
11/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:30 | 2025-12-12
"نسور قاسيون" وصمود "الفدائيين": قصص من كأس العرب تُخلّد في الذاكرة
03:56 | 2025-12-12
منزل جديد قرب آرسنال.. ساكا يربط مستقبله بمركز التدريب
03:37 | 2025-12-12
كلوب على رادار ريال مدريد.. خطوة مع ريد بول وتمهيد لاحتمال خلافة ألونسو
03:19 | 2025-12-12
خطة لحل أزمة اللجنة الأولمبية.. بايراقداريان: هدفنا استعادة الوحدة في الرياضة اللبنانية
02:56 | 2025-12-12
من الترايثلون إلى المدرجات.. أجانب يعانقون أجواء كأس العرب في قطر
00:26 | 2025-12-12
من دون مفاجآت.. حسام حسن يعتمد قائمة مصر لأمم إفريقيا في المغرب
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
12/12/2025 12:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
12/12/2025 12:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
12/12/2025 12:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24