رياضة
ألونسو في خطر... هذا ما سيحدث له إذا خسر "الريال" الأحد
Lebanon 24
12-12-2025
|
06:06
photos
قالت مصادر لـ"Madrid Zone"، أنّ المدرب
تشابي ألونسو
يعيش تحت ضغط غير مسبوق في "
ريال مدريد
"، ويبدو أنّ مصيره أصبح غامضاً ومعقداً بغض النظر عن نتيجة المباراة المرتقبة
يوم الأحد
أمام "
ديبورتيفو
ألافيس".
وبحسب المصادر، فإنّ إدارة "الملكيّ" لن تتحمل أيّ تعثر جديد، وأن فشل الفوز يوم الأحد، سيعني تفعيل قرار الإقالة الفورية لألونسو. (الامارات 24)
