بعد انتقاله إلى "مانشستر يونايتد".. واين روني: تلقيت تهديدات بالقتل

كشف أسطورة فريق " " ، أنه تلقى تهديدات بالقتل عندما انضم إلى " "، قادماً من " "، عام 2004.



وقال روني في تصريحات لشبكة " ": "تلقيت تهديدات بالقتل. قاموا بأعمال تخريب في منزل والدي. وحدث الشيء عينه لمنزل رفيقتي. كان الرحيل عن إيفرتون صعباً للغاية لأنني انتقلت إلى ، وليفربول ومانشستر بينهما خصومة شديدة، مما زاد الأمر صعوبة. لطالما كانت قناعتي هي أنني لا أبالي. كنت أعرف ما أريد وكيف أصل إليه. كان عليّ أن أكون قويا ذهنيا للغاية. كانوا من أبناء مدينتي، لذا كان الأمر صعبا، لكنني فكرت: لا أبالي، عليك أن تكون أنانيا وتتخذ قراراتك". (الامارات 24)

