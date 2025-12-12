تعيين فنان شهير جدّاً مدرباً للفريق الأميركي في الأولمبياد الشتوية

أعلنت ، عن تعيين مغني الراب الشهير ، مدرباً فخرياً للفريق الأميركي المشارك في الشتوية المُقبلة في .



وذكرت اللجنة في بيان أنّ "سنوب دوغ" سيضفي لمسته الفكاهية المميزة وحماسه المعهود لتحفيز رياضيي الفريق الأميركي في رحلتهم نحو دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية كورتينا 2026 وما بعدها".



من جانبه، قال سنوب دوغ: "رياضيو الفريق الأميركي هم النجوم الحقيقيون، ودوري هنا هو التشجيع والتحفيز، وربما تقديم بعض النصائح من خارج الملعب. يمثل هذا الفريق أسمى معاني الرياضة: الموهبة، والحماس، والاجتهاد. إذا استطعت أن أُضفي مزيداً من الحماس والتشجيع على ذلك، فسيكون ذلك بمثابة فوز لي". (العربية)

