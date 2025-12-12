تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

تعيين فنان شهير جدّاً مدرباً للفريق الأميركي في الأولمبياد الشتوية

Lebanon 24
12-12-2025 | 09:30
أعلنت اللجنة الأولمبية الأميركية، عن تعيين مغني الراب الشهير سنوب دوغ، مدرباً فخرياً للفريق الأميركي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المُقبلة في إيطاليا.

وذكرت اللجنة في بيان أنّ "سنوب دوغ" سيضفي لمسته الفكاهية المميزة وحماسه المعهود لتحفيز رياضيي الفريق الأميركي في رحلتهم نحو دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية ميلان كورتينا 2026 وما بعدها".

من جانبه، قال سنوب دوغ: "رياضيو الفريق الأميركي هم النجوم الحقيقيون، ودوري هنا هو التشجيع والتحفيز، وربما تقديم بعض النصائح من خارج الملعب. يمثل هذا الفريق أسمى معاني الرياضة: الموهبة، والحماس، والاجتهاد. إذا استطعت أن أُضفي مزيداً من الحماس والتشجيع على ذلك، فسيكون ذلك بمثابة فوز لي". (العربية)
