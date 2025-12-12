تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
تعيين فنان شهير جدّاً مدرباً للفريق الأميركي في الأولمبياد الشتوية
Lebanon 24
12-12-2025
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
اللجنة الأولمبية الأميركية
، عن تعيين مغني الراب الشهير
سنوب دوغ
، مدرباً فخرياً للفريق الأميركي المشارك في
دورة الألعاب الأولمبية
الشتوية المُقبلة في
إيطاليا
.
وذكرت اللجنة في بيان أنّ "سنوب دوغ" سيضفي لمسته الفكاهية المميزة وحماسه المعهود لتحفيز رياضيي الفريق الأميركي في رحلتهم نحو دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية
ميلان
كورتينا 2026 وما بعدها".
من جانبه، قال سنوب دوغ: "رياضيو الفريق الأميركي هم النجوم الحقيقيون، ودوري هنا هو التشجيع والتحفيز، وربما تقديم بعض النصائح من خارج الملعب. يمثل هذا الفريق أسمى معاني الرياضة: الموهبة، والحماس، والاجتهاد. إذا استطعت أن أُضفي مزيداً من الحماس والتشجيع على ذلك، فسيكون ذلك بمثابة فوز لي". (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قصة مدرب بدأ كسائق حافلة و أعاد فريقه إلى "الليغا"
Lebanon 24
قصة مدرب بدأ كسائق حافلة و أعاد فريقه إلى "الليغا"
12/12/2025 19:39:08
12/12/2025 19:39:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لموقف محرج جداً.. فتاة تطلب الزواج من فنان شهير على المسرح وهكذا أجابها (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لموقف محرج جداً.. فتاة تطلب الزواج من فنان شهير على المسرح وهكذا أجابها (فيديو)
12/12/2025 19:39:08
12/12/2025 19:39:08
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
12/12/2025 19:39:08
12/12/2025 19:39:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
12/12/2025 19:39:08
12/12/2025 19:39:08
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
رياضة
اللجنة الأولمبية الأميركية
دورة الألعاب الأولمبية
اللجنة الأولمبية
إيطاليا
أولمبيا
الرياض
رياضي
تابع
قد يعجبك أيضاً
شكوك بشأن مُشاركة مبابي أمام "ألافيس"
Lebanon 24
شكوك بشأن مُشاركة مبابي أمام "ألافيس"
10:17 | 2025-12-12
12/12/2025 10:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابتان... المنتخب الجزائري يتلقى ضربة قبل مباراته أمام الإمارات
Lebanon 24
إصابتان... المنتخب الجزائري يتلقى ضربة قبل مباراته أمام الإمارات
09:00 | 2025-12-12
12/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتقاله إلى "مانشستر يونايتد".. واين روني: تلقيت تهديدات بالقتل
Lebanon 24
بعد انتقاله إلى "مانشستر يونايتد".. واين روني: تلقيت تهديدات بالقتل
07:49 | 2025-12-12
12/12/2025 07:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل المباراة ضدّ "برايتون"... إجتماع سيجمع سلوت بصلاح
Lebanon 24
قبل المباراة ضدّ "برايتون"... إجتماع سيجمع سلوت بصلاح
06:42 | 2025-12-12
12/12/2025 06:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ألونسو في خطر... هذا ما سيحدث له إذا خسر "الريال" الأحد
Lebanon 24
ألونسو في خطر... هذا ما سيحدث له إذا خسر "الريال" الأحد
06:06 | 2025-12-12
12/12/2025 06:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
Lebanon 24
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
13:34 | 2025-12-11
11/12/2025 01:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
05:30 | 2025-12-12
12/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بحالة إعياء شديدة ودخل إلى المستشفى.. ما الذي كُِشِفَ عن وضع الفنان سعد رمضان الصحيّ؟
Lebanon 24
شعر بحالة إعياء شديدة ودخل إلى المستشفى.. ما الذي كُِشِفَ عن وضع الفنان سعد رمضان الصحيّ؟
16:12 | 2025-12-11
11/12/2025 04:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
07:47 | 2025-12-12
12/12/2025 07:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق للورا شقيقة الممثل جورج خباز بعد تعرّضها لحادث سير... ماذا قالت؟
Lebanon 24
أوّل تعليق للورا شقيقة الممثل جورج خباز بعد تعرّضها لحادث سير... ماذا قالت؟
14:30 | 2025-12-11
11/12/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:17 | 2025-12-12
شكوك بشأن مُشاركة مبابي أمام "ألافيس"
09:00 | 2025-12-12
إصابتان... المنتخب الجزائري يتلقى ضربة قبل مباراته أمام الإمارات
07:49 | 2025-12-12
بعد انتقاله إلى "مانشستر يونايتد".. واين روني: تلقيت تهديدات بالقتل
06:42 | 2025-12-12
قبل المباراة ضدّ "برايتون"... إجتماع سيجمع سلوت بصلاح
06:06 | 2025-12-12
ألونسو في خطر... هذا ما سيحدث له إذا خسر "الريال" الأحد
05:14 | 2025-12-12
حارس "جيرونا" يرفض اللعب مع فريقه... ما السبب؟
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
12/12/2025 19:39:08
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
12/12/2025 19:39:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
12/12/2025 19:39:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24