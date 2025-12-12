إصابتان... المنتخب الجزائري يتلقى ضربة قبل مباراته أمام الإمارات

تلقى المنتخب الرديف ضربة موجعة قبل ساعات من مواجهة في ربع العرب 2025، بعد تأكيد غياب لاعبيه أمير سعيود ونوفل خاسف عن المباراة بسبب عدم تعافيهما من الإصابة.





ويتطلع المنتخب الجزائري إلى الفوز على الإمارات وبلوغ الدور نصف النهائي من أجل أكيد أفضليته على منافسه في البطولة والعبور إلى المربع الذهبي. (روسيا اليوم)

