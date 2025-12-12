شكوك بشأن مُشاركة مبابي أمام "ألافيس"

بعد غيابه عن مباراة الأربعاء أمام " " في ، بسبب آلام في الركبة اليسرى، أفادت مصادر أن اللاعب الفرنسي لم يتدرب على العشب في أول حصة تدريبية مع " " استعداداً لزيارة "ألافيس".



وأجرى مبابي تدريبات خاصة، وستتحدد مشاركته من عدمها في فيتوريا بناءً على تطور حالته الصحية. (الامارات 24)





Advertisement