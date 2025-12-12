تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
الأردن إلى قبل نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق
Lebanon 24
12-12-2025
|
13:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
تأهل منتخب
الأردن
إلى قبل
نهائي كأس
العرب
لكرة القدم
بعد فوزه 1-0 على
العراق
في ربع نهائي البطولة التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية بالدوحة.
وسجل علي علوان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41 من ركلة جزاء احتسبت على لاعب العراق مصطفى سعدون إثر لمسة يد بعد تسديدة رأسية من محمود مرضي.
وسيواجه المنتخب
الأردني
نظيره السعودي في نصف النهائي بعد فوز الأخير على
فلسطين
2-1 عقب وقت إضافي.
وشهدت المباراة إصابة لاعب الأردن يزن النعيمات، وسط قلق جماهيري، فيما تصدى حراس المنتخبين لمحاولات خطيرة طوال اللقاء، لتستمر السيطرة
الأردنية
حتى صافرة النهاية.
