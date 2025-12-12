الأردن إلى قبل نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق

تأهل منتخب إلى قبل العرب بعد فوزه 1-0 على في ربع نهائي البطولة التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية بالدوحة.



وسجل علي علوان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41 من ركلة جزاء احتسبت على لاعب العراق مصطفى سعدون إثر لمسة يد بعد تسديدة رأسية من محمود مرضي.



وسيواجه المنتخب نظيره السعودي في نصف النهائي بعد فوز الأخير على 2-1 عقب وقت إضافي.



وشهدت المباراة إصابة لاعب الأردن يزن النعيمات، وسط قلق جماهيري، فيما تصدى حراس المنتخبين لمحاولات خطيرة طوال اللقاء، لتستمر السيطرة حتى صافرة النهاية.

