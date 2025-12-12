تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
14
o
صيدا
19
o
جونية
10
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
رياضة
جورج عيد بطلاً للنزال الرئيسي في بطولة «محاربي الإمارات» بلبنان
Lebanon 24
12-12-2025
|
13:55
فاز المقاتل اللبناني
جورج
عيد بالنزال
الرئيسي
في سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بعد تغلبه على المغربي محمد الجغدال في منافسات وزن 74 كجم بقرار الحكام، ضمن النسخة الأولى من البطولة بعنوان «الطريق إلى أبوظبي».
وشهدت البطولة التي أقيمت في ملعب
فؤاد
شهاب مشاركة كبيرة من نخبة المقاتلين، كما شهدت نزالات بارزة لفوز شادي كاباني وعبد الوهاب مشارقي وعلي زريق، إضافة إلى فوز
التركية
اليكنور كورت في نزال السيدات الرئيسي.
وأكد فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، أن النسخة الأولى تهدف لاكتشاف المواهب العربية الناشئة وتوفير منصة احترافية للتدرج نحو النزالات العالمية وتعزيز انتشار الفنون القتالية المختلطة في المنطقة.
Advertisement
