جورج عيد بطلاً للنزال الرئيسي في بطولة «محاربي الإمارات» بلبنان

فاز المقاتل اللبناني عيد بالنزال في سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بعد تغلبه على المغربي محمد الجغدال في منافسات وزن 74 كجم بقرار الحكام، ضمن النسخة الأولى من البطولة بعنوان «الطريق إلى أبوظبي».



وشهدت البطولة التي أقيمت في ملعب شهاب مشاركة كبيرة من نخبة المقاتلين، كما شهدت نزالات بارزة لفوز شادي كاباني وعبد الوهاب مشارقي وعلي زريق، إضافة إلى فوز اليكنور كورت في نزال السيدات الرئيسي.



وأكد فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، أن النسخة الأولى تهدف لاكتشاف المواهب العربية الناشئة وتوفير منصة احترافية للتدرج نحو النزالات العالمية وتعزيز انتشار الفنون القتالية المختلطة في المنطقة.

