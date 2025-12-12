ميسي يجتاح الهند… واللقاء به يبدأ من 1100 دولار!

كشفت تقارير صحفية، عن أسعار التذاكر التي تتيح لقاء ومصافحة والتقاط صورة مع النجم الأرجنتيني خلال الجولة التي سيقوم بها في .

ومن المقرر أن يجري نجم إنتر ميامي الأميركي جولة تستمر ثلاثة أيام تبدأ السبت من كولكاتا مرورًا بـ أباد ومومباي ونيودلهي، حيث سيكشف خلالها عن نصب تذكاري بارتفاع 21 مترًا.

وأعلن المنظمون عن باقة "اللقاء والترحيب" بسعر يقارب 1100 دولار، وتشمل مصافحة ، وصورة جماعية معه تضم 6 أشخاص، إضافة إلى الدخول لصالة تقدم الأطعمة الفاخرة والمشروبات الخفيفة، وتذكرة ضيافة لمرحلة من الجولة.

ووصف المنظمون هذه التجربة بأنها "فرصة تحدث مرة واحدة في العمر"، وفق موقع "تيربونا" الرياضي.

وسيتمكن المعجبون من زيارة منطقة "هولا ميسي" التي تتضمن مجسمًا بالحجم الطبيعي لميسي جالسًا على عرش، وقاعة مزينة بجوائزه، إضافة إلى إعادة تصميم منزله في ميامي مع دمى تمثل اللاعب وعائلته على الشرفة.

وسيشهد ملعب سالت ليك ستاديوم، الذي استضاف ميسي عام 2011 في خلال فوز على فنزويلا، حفلًا موسيقيًا وفعاليات خاصة، كما سيلتقي ميسي نجوم وشخصيات من بينهم نجم بوليوود شاروخان.

وسيشارك النجم الأرجنتيني في مباريات كرة القدم في المدن الأربع التي سيزورها.