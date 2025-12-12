تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

ميسي يجتاح الهند… واللقاء به يبدأ من 1100 دولار!

Lebanon 24
12-12-2025 | 16:24
A-
A+
Doc-P-1454402-639011789294600471.webp
Doc-P-1454402-639011789294600471.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كشفت تقارير صحفية، عن أسعار التذاكر التي تتيح لقاء ومصافحة والتقاط صورة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الجولة التي سيقوم بها في الهند.

ومن المقرر أن يجري نجم إنتر ميامي الأميركي جولة تستمر ثلاثة أيام تبدأ السبت من كولكاتا مرورًا بـ حيدر أباد ومومباي ونيودلهي، حيث سيكشف خلالها عن نصب تذكاري بارتفاع 21 مترًا.

وأعلن المنظمون عن باقة "اللقاء والترحيب" بسعر يقارب 1100 دولار، وتشمل مصافحة ميسي، وصورة جماعية معه تضم 6 أشخاص، إضافة إلى الدخول لصالة تقدم الأطعمة الفاخرة والمشروبات الخفيفة، وتذكرة ضيافة لمرحلة دلهي من الجولة.

ووصف المنظمون هذه التجربة بأنها "فرصة تحدث مرة واحدة في العمر"، وفق موقع "تيربونا" الرياضي.

وسيتمكن المعجبون من زيارة منطقة "هولا ميسي" التي تتضمن مجسمًا بالحجم الطبيعي لميسي جالسًا على عرش، وقاعة مزينة بجوائزه، إضافة إلى إعادة تصميم منزله في ميامي مع دمى تمثل اللاعب وعائلته على الشرفة.

وسيشهد ملعب سالت ليك ستاديوم، الذي استضاف ميسي عام 2011 في خلال فوز الأرجنتين على فنزويلا، حفلًا موسيقيًا وفعاليات خاصة، كما سيلتقي ميسي نجوم كرة القدم وشخصيات من بينهم نجم بوليوود شاروخان.

وسيشارك النجم الأرجنتيني في مباريات كرة القدم في المدن الأربع التي سيزورها.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
العدل الدولية: 1100 فلسطيني قتلوا في مراكز توزيع "غزة الإنسانية"
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:19:32 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تستثمر 15 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي في الهند
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:19:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بطريقة مثيرة للجدل.. رونالدو يسخر من ميسي (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:19:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: استقبلت سفير الهند وكان اللقاء فرصة للبحث في آفاق جديدة
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:19:32 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

منوعات

ليونيل ميسي

الأرجنتين

كرة القدم

أرجنتيني

الرياض

ليونيل

رياضي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:44 | 2025-12-12
Lebanon24
15:30 | 2025-12-12
Lebanon24
13:55 | 2025-12-12
Lebanon24
13:20 | 2025-12-12
Lebanon24
12:51 | 2025-12-12
Lebanon24
10:17 | 2025-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24