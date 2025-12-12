مونيتسي مستاء بعد استبعاده من تشكيلة زيمبابوي بكأس أمم أفريقيا

أعرب لاعب الوسط مارشال مونيتسي عن أسفه لاستبعاده من تشكيلة منتخب زيمبابوي المشاركة في كأس أمم ، واصفًا القرار بأنه متسرع.

وكان مونيتسي، الذي يبلغ من العمر 29 عامًا، قد شغل سابقًا شارة قيادة الفريق وكان ركيزة أساسية في السنوات الأخيرة، لكنه استُبعد بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق خلال مباراة وولفرهامبتون ضد نوتنجهام في هذا الشهر.

وكتب مونيتسي على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم: "لقد تعرضت لإصابة مؤخرًا، لكن ناديي وولفرهامبتون تواصل مع الاتحاد وأكد لهم أنني أتعافى بشكل جيد، بل وعرض الدعم الطبي لضمان مشاركتي في كأس أمم أفريقيا".