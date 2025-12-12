تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

مونيتسي مستاء بعد استبعاده من تشكيلة زيمبابوي بكأس أمم أفريقيا

Lebanon 24
12-12-2025 | 16:44
أعرب لاعب الوسط مارشال مونيتسي عن أسفه لاستبعاده من تشكيلة منتخب زيمبابوي المشاركة في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، واصفًا القرار بأنه متسرع.

وكان مونيتسي، الذي يبلغ من العمر 29 عامًا، قد شغل سابقًا شارة قيادة الفريق وكان ركيزة أساسية في السنوات الأخيرة، لكنه استُبعد بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق خلال مباراة وولفرهامبتون ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الشهر.

وكتب مونيتسي على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم: "لقد تعرضت لإصابة مؤخرًا، لكن ناديي وولفرهامبتون تواصل مع الاتحاد وأكد لهم أنني أتعافى بشكل جيد، بل وعرض الدعم الطبي لضمان مشاركتي في كأس أمم أفريقيا".

