رياضة

الإمارات إلى نصف نهائي كأس العرب

Lebanon 24
12-12-2025 | 23:00
Doc-P-1454440-639011862456180434.jpg
Doc-P-1454440-639011862456180434.jpg photos 0
قلب منتخب الإمارات تأخره بهدف ليفرض التعادل 1-1 على منتخب الجزائر، قبل أن يحسم المواجهة بركلات الترجيح 7-6 في دور الثمانية من كأس العرب لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وشهدت المباراة إلغاء هدفين للمنتخب الجزائري بداعي التسلل، قبل أن تمتد إلى وقتين إضافيين دون تغيير في النتيجة. وأهدر الجزائري خاسف نوفل ركلة الترجيح الثامنة، بينما سجّل ريتشارد أوكونور الركلة الحاسمة ليقود منتخب بلاده إلى الدور قبل النهائي، حيث يواجه منتخب المغرب.

وقال كوزمين أولاريو مدرب الإمارات عقب اللقاء: «الفضل يعود للاعبين، قاتلوا وأظهروا روحاً قتالية أمام فريق قوي جداً يتمتع بجودة عالية. كنا منظمين وتأهلنا، وهذا هو الأهم». وأعرب المدرب الروماني عن أمله في مواصلة المشوار «حتى النهاية».

وجاءت بداية اللقاء متكافئة قبل أن يفرض المنتخب الجزائري أفضليته تدريجياً. وفي الدقيقة 14، أُلغي هدف لعبد القادر بدران بعد ركلة حرة نفذها ياسين براهيمي بداعي التسلل، قبل أن يتكرر الأمر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول حين ألغى الحكم هدفاً لعادل بولبينة للسبب ذاته.

ومع بداية الشوط الثاني، افتتح بولبينة التسجيل للجزائر مستغلاً كرة مرتدة من الحارس بعد تسديدة لبراهيمي. وردّ منتخب الإمارات بزيادة الضغط، وأدرك التعادل في الدقيقة 64 عبر برونو أوليفيرا بعد تمريرة عرضية.

وتبادل الفريقان الفرص في الدقائق المتبقية، وكاد بولبينة أن يسجل هدف الفوز للجزائر في الدقيقة 78 لكن تسديدته علت العارضة، بينما لم تسفر محاولات الإمارات عن هدف ثانٍ، لتمتد المباراة إلى وقت إضافي. وأهدر براهيمي فرصة خطيرة في الدقيقة 103 بعدما سدد كرة اصطدمت بالشباك الخارجية.

وتجمع مباراة نصف النهائي الأخرى بين منتخبي الأردن والسعودية.
لكرة القدم

نهائي كأس

كرة القدم

الجزائري

الإمارات

الرومان

الأردن

الأكثر قراءة Lebanon 24

