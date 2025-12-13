في ربع نهائي مسابقة كأس العرب.. نجم منتخب الأردن يتعرّض لإصابة بالغة

في ربع نهائي مسابقة كأس العرب في كرة القدم، تعرّض مهاجم يزن النعيمات لإصابة بالغة في مباراة منتخب بلاده أمام على ملعب المدينة التعليمية بقطر.وأشار الاتحاد في تقريره على موقعه الرسمي إلى أن "الفحوصات الطبية والصور الشعاعية التي خضع لها اللاعب يزن النعيمات عقب انتهاء اللقاء، أظهرت تعرضه لقطع بالرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى".وأصيب النعيمات في الدقيقة السابعة وتحامل على نفسه وعاد إلى الميدان بعدما تلقى العلاج خارجه لكنه اضطر إلى ترك مكانه لعودة الفاخوري في الدقيقة 13 بعدما شعر بآلام عقب ارتقائه خلال وقوفه في الحائط إثر ركلة حرة للعراق، وخرج من الملعب على نقالة.وتشكل إصابة النعيمات الذي خاض 70 مباراة دولية سجل خلالها 26 هدفا، ضربة موجعة لمنتخب "النشامى" كونها ستبعده عن الملاعب فترة طويلة في وقت سيشارك فيه الأردن في نهائيات للمرة الأولى في تاريخه حيث أوقعته القرعة في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين حاملة اللقب والجزائر والنمسا.يُذكر أن الأردن ضرب موعدا في نصف نهائي كأس العرب مع يوم الإثنين المقبل.