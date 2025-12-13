عن عمر 34 عاماً.. نجم منتخب البرازيل يعتزل كرة القدم بسبب مشكلات في القلب

في خبر حزين، قرر اعتزال عن عمر 34 عاماً وذلك بسبب معاناته من مشكلات في القلب، بحسب ما كشفت صحيفة " ميل" .وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تشخيص إصابة أوسكار بالإغماء الوعائي المبهمي بعد سقوطه المفاجئ أثناء حصة تدريبية مع .وأضافت أن لاعب خط الوسط أبلغ النادي بقراره الاعتزال، مما يسمح لهم بالتخطيط للموسم المقبل بدونه.وذكرت صحيفة "غلوبو" البرازيلية أن أوسكار ناقش مستقبله مع المقربين منه ومع نادي .وعاد اللاعب الدولي البرازيلي السابق إلى مركز تدريب ساو باولو الأسبوع الماضي للقاء زملائه في الفريق والجهاز الفني بعد خروجه من المستشفى.وأوضحت وسائل إعلام محلية أن نادي ساو باولو منفتح على إنهاء عقده ودياً إذا اختار إنهاء مسيرته الكروية.