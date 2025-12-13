تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

عن عمر 34 عاماً.. نجم منتخب البرازيل يعتزل كرة القدم بسبب مشكلات في القلب

Lebanon 24
13-12-2025 | 03:00
في خبر حزين، قرر النجم البرازيلي أوسكار اعتزال كرة القدم عن عمر 34 عاماً وذلك بسبب معاناته من مشكلات في القلب، بحسب ما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تشخيص إصابة أوسكار بالإغماء الوعائي المبهمي بعد سقوطه المفاجئ أثناء حصة تدريبية مع نادي ساو باولو.

وأضافت أن لاعب خط الوسط أبلغ النادي بقراره الاعتزال، مما يسمح لهم بالتخطيط للموسم المقبل بدونه.

وذكرت صحيفة "غلوبو" البرازيلية أن أوسكار ناقش مستقبله مع المقربين منه ومع نادي ساو باولو.

وعاد اللاعب الدولي البرازيلي السابق إلى مركز تدريب ساو باولو الأسبوع الماضي للقاء زملائه في الفريق والجهاز الفني بعد خروجه من المستشفى.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن نادي ساو باولو منفتح على إنهاء عقده ودياً إذا اختار إنهاء مسيرته الكروية.
 
النجم البرازيلي

نادي ساو باولو

البريطانية

البريطاني

ساو باولو

كرة القدم

أوسكار

