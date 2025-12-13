بشأن تدريب ريال مدريد.. قرار نهائي من يورغن كلوب

كشفت تقارير إخبارية عن القرار النهائي للألماني يورغن كلوب، السابق لنادي ، بشأن إمكانية قبول عرض تدريب ، خلفًا لتشابي ألونسو، الذي يواجه تحديات صعبة حاليًا في قيادة .



وقالت صحيفة "سبورت" في تقرير لها، اليوم السبت، إن تصريحات مقرّبين من يورغن كلوب أسهمت في توضيح إحدى الشائعات التي أُثيرت في الأسابيع الأخيرة حول مقعد تدريب ، إذ إن المدرب الألماني لا يفكّر، حاليًا، في العودة إلى العمل مدربا، رغم ربط اسمه بالنادي الملكي كخيار محتمل لخلافة ألونسو، وكونه الحلم الكبير لجماهير سانتياغو برنابيو.



وأكد ذلك أوليفر مينتسلاف، المدير العالمي في مجموعة "ريد بول"، التي يتولى كلوب رئاستها حاليًا، موضحًا أن المدرب الألماني كان واضحًا بشأن مستقبله القريب.



وقال مينتسلاف، خلال فعالية نظّمتها صحيفة Leipziger Volkszeitung: "لقد أوضح أنه لا يرغب في العمل مدربًا في هذه المرحلة".



وشدد مقرّبون من مجموعة "ريد بول" على أن تفكير يورغن كلوب منصبّ بالكامل على مهامه الجديدة، ولا يفكّر في العودة إلى التدريب، بغضّ النظر عن هوية النادي الذي قد يُبدي اهتمامًا بالتعاقد معه. (ارم نيوز)

