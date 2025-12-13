تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

بشأن تدريب ريال مدريد.. قرار نهائي من يورغن كلوب

Lebanon 24
13-12-2025 | 07:28
كشفت تقارير إخبارية عن القرار النهائي للألماني يورغن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول، بشأن إمكانية قبول عرض تدريب ريال مدريد، خلفًا لتشابي ألونسو، الذي يواجه تحديات صعبة حاليًا في قيادة الفريق الملكي.

وقالت صحيفة "سبورت" في تقرير لها، اليوم السبت، إن تصريحات مقرّبين من يورغن كلوب أسهمت في توضيح إحدى الشائعات التي أُثيرت في الأسابيع الأخيرة حول مقعد تدريب ريال مدريد، إذ إن المدرب الألماني لا يفكّر، حاليًا، في العودة إلى العمل مدربا، رغم ربط اسمه بالنادي الملكي كخيار محتمل لخلافة تشابي ألونسو، وكونه الحلم الكبير لجماهير سانتياغو برنابيو.

وأكد ذلك أوليفر مينتسلاف، المدير العالمي لكرة القدم في مجموعة "ريد بول"، التي يتولى كلوب رئاستها حاليًا، موضحًا أن المدرب الألماني كان واضحًا بشأن مستقبله القريب.

وقال مينتسلاف، خلال فعالية نظّمتها صحيفة Leipziger Volkszeitung: "لقد أوضح أنه لا يرغب في العمل مدربًا في هذه المرحلة".

وشدد مقرّبون من مجموعة "ريد بول" على أن تفكير يورغن كلوب منصبّ بالكامل على مهامه الجديدة، ولا يفكّر في العودة إلى التدريب، بغضّ النظر عن هوية النادي الذي قد يُبدي اهتمامًا بالتعاقد معه. (ارم نيوز)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24