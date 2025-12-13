تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

حفل "BBAA" بنسخته الثالثة في الكازينو لتكريم رواد كرة السلة برعاية بايراقداريان وحضور مرقص

Lebanon 24
13-12-2025 | 08:22
Doc-P-1454667-639012362254331030.png
Doc-P-1454667-639012362254331030.png photos 0
أقيم حفل "BBAA" بنسخته الثالثة لتكريم اللاعبين والداعمين والراعين لكرة السلة، في كازينو لبنان، برعاية وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان وتحت إشراف الاتحاد اللبناني لكرة السلة، في حضور وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، ورئيس الاتحاد أكرم الحلبي، أمين سر الاتحاد بيار بو عبود، ومدير اتحاد الجودو فرانسوا سعادة، ورئيس لجنة الحكام الدكتور كلود ساروفيم، إضافة إلى أعضاء الاتحاد ومدربين ولاعبين.

بعد النشيدين الوطني والصليب الأحمر، ألقى مؤسس BBAA الصحافي دوري نصر كلمة ترحيبية، ثم أعلن رئيس الاتحاد أكرم الحلبي افتتاح الحفل رسميا.


مرقص

وألقى مرقص كلمة حيا فيها الرياضيين، مثنيا على "نجاحهم في هذا العهد الذي يوفر لهم فرصا كبيرة"، وقال:"أعرف التحديات والظروف والصعوبات ولكن وجودنا اليوم وتكامل الاندية الرياضية والإنتاج والابداع مع جهود الدولة في هذا العهد يؤدي إلى التكامل وأيضا النهوض بلبنان مثلما طلب منا قداسة البابا لاوون الرابع عشر خلال زيارته لبنان، وهذا يشكل وجها من وجوه النهوض بلبنان والنجاح ، وكل يوم نرى حدثا ثقافيا وفنيا واجتماعيا واقتصاديا ورياضيا. انتم تمثلون النجاح وأشكركم لما تقدمونه وتساهمون به وأتمنى لكم التوفيق جميعا".
 
بعد ذلك، جرى تسليم الدروع التكريمية للشخصيات والجهات الراعية والداعمة للعبة كرة السلة من قبل الوزير مرقص، كما قدمت دروع تقديرية للاعبين البارزين. 

بايراقداريان

وألقت الوزيرة بايراقداريان كلمة أعربت فيها عن سعادتها بالمشاركة في احتفال يكرم نخبة من اللاعبين والإداريين والمدربين الذين رفعوا اسم لبنان عاليا في لعبة كرة السلة، وقالت: "إن ما يجمعنا الليلة ليس مجرد توزيع جوائز أو تكريم كفاءات، بل هو احتفال بروح المثابرة وروح الفريق، والإيمان بأن الرياضة قادرة على صنع الفارق في حياة الإنسان والمجتمع".

وأضافت: "في كل تمريرة كرة، وكل نقطة تسجل، وكل مجهود يبذل داخل الملعب، هناك قصة تعب وإصرار وحلم يتحقق رغم كل التحديات. وأبطالنا في كرة السلة أثبتوا أن لبنان، رغم الصعاب، قادر على تقديم مستوى مشرف وأن يكون منافسا حقيقيا على الساحات الإقليمية والدولية. وهذا دليل على أن الاستثمار في الشباب والرياضة هو ضرورة وطنية".

ووجهت الوزيرة بايراقداريان كلمة تقدير وامتنان لرئيس الاتحاد الحلبي، معتبرة أنه "أثبت أن القيادة الرشيدة هي الأساس في النهوض بأي لعبة وطنية وتحويلها إلى مصدر فخر وطني".

وتابعت: "لقد عرفناه رجل رؤية لا يكتفي بإدارة اللعبة، بل يسعى بكل طاقته إلى تطويرها وخلق بيئة احترافية تحاكي أعلى المعايير. وبفضل جهوده وجهود فريق الاتحاد استطاعت كرة السلة أن تبقى في صدارة الرياضات الأكثر شعبية وإنجازا في لبنان".

وقالت: "نراه دائما إلى جانب الأندية واللاعبين والمدربين، داعما ومشجعا وحاضرا في أدق التفاصيل، لأن نجاح كرة السلة هو جزء من إيمانه العميق بدور الرياضة في تنمية الوطن ورفع اسم لبنان عاليا في الخارج".

كما شكرت الصحافي نصر، معتبرة أنه "أثبت مرة جديدة أن العمل الإعلامي يشكل ركيزة أساسية في خدمة الرياضة ورفع شأنها، وأن ما نشهده اليوم يتجاوز العمل الصحافي ليصل إلى مستوى القيادة والرؤية، ومعه يستمر الأمل بأن يبقى إعلامنا الرياضي شريكا حقيقيا في تطور الرياضة وتقدمها".

وختمت بايراقداريان متوجهة إلى أبطال كرة السلة بالقول: "كرة السلة ليست مجرد لعبة، بل هي روح والتزام لا يتوقفان. فلتكن هذه اللحظة بداية لمسيرة جديدة أقوى وأعلى وأبعد، ولنمض جميعا نحو موسم يصنع تاريخا جديدا".
