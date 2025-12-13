لمواجهة برايتون.. سلوت يعلن تشكيلة ليفربول الأساسية

أعلن لنادي ليفربول ، تشكيلة فريقه لمواجهة ضيفه برايتون، في المباراة المقررة مساء اليوم السبت على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقرر سلوت إعادة النجم صلاح إلى قائمة ليفربول في مباراة برايتون حيث يتواجد على دكة البدلاء، بعد أن استبعد عن مواجهة إنتر الأخيرة في بقرار فني من المدرب الهولندي.

وجاءت تشكيلة ليفربول لمواجهة برايتون كالتالي:



الحارس: أليسون.



الدفاع: جو غوميز - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - ميلوش كيركيز.



الوسط: ريان غرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - كيرتيس جونز - دومينيك سوبوسلاي



الهجوم: هوغو إيكيتيكي - فيرتز.

ويتواجد مقاعد البدلاء لكنه قد يشارك في بعض الدقائق. (روسيا اليوم)