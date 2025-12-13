تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

لمواجهة برايتون.. سلوت يعلن تشكيلة ليفربول الأساسية

Lebanon 24
13-12-2025 | 09:05
A-
A+
Doc-P-1454681-639012388200218298.jpeg
Doc-P-1454681-639012388200218298.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المدير الفني لنادي ليفربول أرني سلوت، تشكيلة فريقه لمواجهة ضيفه برايتون، في المباراة المقررة مساء اليوم السبت على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنكليزي الممتاز.
 
وقرر سلوت إعادة النجم المصري محمد صلاح إلى قائمة ليفربول في مباراة برايتون حيث يتواجد على دكة البدلاء، بعد أن استبعد عن مواجهة إنتر ميلان الأخيرة في دوري أبطال أوروبا بقرار فني من المدرب الهولندي.
 
وجاءت تشكيلة ليفربول لمواجهة برايتون كالتالي:

الحارس: أليسون.

الدفاع: جو غوميز - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - ميلوش كيركيز.

الوسط: ريان غرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - كيرتيس جونز - دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: هوغو إيكيتيكي - فلوريان فيرتز.
 
ويتواجد صلاح على مقاعد البدلاء لكنه قد يشارك في بعض الدقائق. (روسيا اليوم) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
محمد صلاح في تشكيلة ليفربول لمواجهة برايتون
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:09:56 Lebanon 24 Lebanon 24
كم سيدفع ليفربول إذا قرر التخلص من سلوت؟
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:09:56 Lebanon 24 Lebanon 24
نقاش حول مستقبل سلوت في ليفربول
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:09:56 Lebanon 24 Lebanon 24
من هو أول المرشحين لخلافة سلوت في ليفربول؟
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:09:56 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

المدير الفني

روسيا اليوم

المصري محمد

صلاح على

فلوريان

إنكليزي

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:38 | 2025-12-13
Lebanon24
08:22 | 2025-12-13
Lebanon24
07:28 | 2025-12-13
Lebanon24
05:47 | 2025-12-13
Lebanon24
04:00 | 2025-12-13
Lebanon24
03:00 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24