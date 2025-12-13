تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
لمواجهة برايتون.. سلوت يعلن تشكيلة ليفربول الأساسية
Lebanon 24
13-12-2025
|
09:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
المدير الفني
لنادي ليفربول
أرني
سلوت
، تشكيلة فريقه لمواجهة ضيفه برايتون، في المباراة المقررة مساء اليوم السبت على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنكليزي الممتاز.
وقرر سلوت إعادة النجم
المصري محمد
صلاح إلى قائمة ليفربول في مباراة برايتون حيث يتواجد على دكة البدلاء، بعد أن استبعد عن مواجهة إنتر
ميلان
الأخيرة في
دوري أبطال أوروبا
بقرار فني من المدرب الهولندي.
وجاءت تشكيلة ليفربول لمواجهة برايتون كالتالي:
الحارس: أليسون.
الدفاع: جو غوميز - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - ميلوش كيركيز.
الوسط: ريان غرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - كيرتيس جونز - دومينيك سوبوسلاي
الهجوم: هوغو إيكيتيكي -
فلوريان
فيرتز.
ويتواجد
صلاح على
مقاعد البدلاء لكنه قد يشارك في بعض الدقائق. (روسيا اليوم)
