Najib Mikati
رياضة

سلوت يعلّق على "عودة صلاح".. ماذا قال؟

Lebanon 24
13-12-2025 | 10:38
علق مدرب ليفربول آرني سلوت على عودة محمد صلاح لقائمة الفريق لمواجهة برايتون، السبت، في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
 
وصرح سلوت عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قبل انطلاق المباراة: "نعم، بالطبع أنا سعيد بوضع صلاح، وإلا لكنت تصرفت بشكل مختلف".

وأضاف المدرب الهولندي "لقد عاد إلى قائمة الفريق، ويجلس على مقاعد البدلاء".

وتطرق سلوت للحديث عن قراره بوضع ألكسندر إيزاك مهاجم الفريق على مقاعد البدلاء، موضحا "لقد تعرض لإصابة طفيفة في مباراتين، وجدول المباريات مزدحم ومضغوط، والخيارات محدودة، لذا من المفيد الاحتفاظ بورقة بديلة يمكن أن تصنع الفارق".

وبشأن الفوز على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، أضاف مدرب ليفربول: "أنا فخور جدا باللاعبين، لأن خوض 4 مباريات في 10 أيام يبقى أمرا مرهقا للغاية للاعبين، إنه أشبه بجريمة".

وأشار سلوت: "لدينا 13 أو 14 لاعبا جاهزا، ونتقبل ضغط المباريات، ولكن بهذا الشكل يبقى صعبا للغاية". (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
أول لاعب من ليفربول يعلق على "أزمة صلاح".. ماذا قال؟
بعد الانتقادات والهزائم.. سلوت "يضحي" بصلاح
للعفو عن محمد صلاح.. شرطان من سلوت
على وقع أزمة صلاح.. ماذا قال تيري هنري؟
