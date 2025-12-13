تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
سلوت يعلّق على "عودة صلاح".. ماذا قال؟
Lebanon 24
13-12-2025
|
10:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
علق مدرب ليفربول آرني
سلوت
على عودة
محمد صلاح
لقائمة الفريق لمواجهة برايتون، السبت، في الدوري الإنكليزي الممتاز
لكرة القدم
.
وصرح سلوت عبر هيئة الإذاعة
البريطانية
(بي بي سي) قبل انطلاق المباراة: "نعم، بالطبع أنا سعيد بوضع صلاح، وإلا لكنت تصرفت بشكل مختلف".
وأضاف المدرب الهولندي "لقد عاد إلى قائمة الفريق، ويجلس على مقاعد البدلاء".
وتطرق سلوت للحديث عن قراره بوضع ألكسندر إيزاك مهاجم الفريق على مقاعد البدلاء، موضحا "لقد تعرض لإصابة طفيفة في مباراتين، وجدول المباريات مزدحم ومضغوط، والخيارات محدودة، لذا من المفيد الاحتفاظ بورقة بديلة يمكن أن تصنع الفارق".
وبشأن الفوز على إنتر
ميلان
في
دوري أبطال أوروبا
، أضاف مدرب ليفربول: "أنا فخور جدا باللاعبين، لأن خوض 4 مباريات في 10 أيام يبقى أمرا مرهقا للغاية للاعبين، إنه أشبه بجريمة".
وأشار سلوت: "لدينا 13 أو 14 لاعبا جاهزا، ونتقبل ضغط المباريات، ولكن بهذا الشكل يبقى صعبا للغاية". (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أول لاعب من ليفربول يعلق على "أزمة صلاح".. ماذا قال؟
Lebanon 24
أول لاعب من ليفربول يعلق على "أزمة صلاح".. ماذا قال؟
13/12/2025 18:09:28
13/12/2025 18:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الانتقادات والهزائم.. سلوت "يضحي" بصلاح
Lebanon 24
بعد الانتقادات والهزائم.. سلوت "يضحي" بصلاح
13/12/2025 18:09:28
13/12/2025 18:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
للعفو عن محمد صلاح.. شرطان من سلوت
Lebanon 24
للعفو عن محمد صلاح.. شرطان من سلوت
13/12/2025 18:09:28
13/12/2025 18:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع أزمة صلاح.. ماذا قال تيري هنري؟
Lebanon 24
على وقع أزمة صلاح.. ماذا قال تيري هنري؟
13/12/2025 18:09:28
13/12/2025 18:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
البريطانية
لكرة القدم
محمد صلاح
سكاي نيوز
البريطاني
كرة القدم
بي بي سي
قد يعجبك أيضاً
لمواجهة برايتون.. سلوت يعلن تشكيلة ليفربول الأساسية
Lebanon 24
لمواجهة برايتون.. سلوت يعلن تشكيلة ليفربول الأساسية
09:05 | 2025-12-13
13/12/2025 09:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل "BBAA" بنسخته الثالثة في الكازينو لتكريم رواد كرة السلة برعاية بايراقداريان وحضور مرقص
Lebanon 24
حفل "BBAA" بنسخته الثالثة في الكازينو لتكريم رواد كرة السلة برعاية بايراقداريان وحضور مرقص
08:22 | 2025-12-13
13/12/2025 08:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تدريب ريال مدريد.. قرار نهائي من يورغن كلوب
Lebanon 24
بشأن تدريب ريال مدريد.. قرار نهائي من يورغن كلوب
07:28 | 2025-12-13
13/12/2025 07:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
5 مغريات فلكية تنتظر صلاح في الدوري السعودي
Lebanon 24
5 مغريات فلكية تنتظر صلاح في الدوري السعودي
05:47 | 2025-12-13
13/12/2025 05:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يتصدر قائمة أسرع 5 لاعبين وصولاً للهدف رقم 100 في مسيرتهم
Lebanon 24
رونالدو يتصدر قائمة أسرع 5 لاعبين وصولاً للهدف رقم 100 في مسيرتهم
04:00 | 2025-12-13
13/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
11:16 | 2025-12-12
12/12/2025 11:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يغيّب النائب غسان سكاف
Lebanon 24
الموت يغيّب النائب غسان سكاف
00:53 | 2025-12-13
13/12/2025 12:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة.. منخفض جديد مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عائدة.. منخفض جديد مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد
03:59 | 2025-12-13
13/12/2025 03:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء عمله على متن الباخرة.. وفاة "إبراهيم" إثر وعكة صحية مفاجئة (صورة)
Lebanon 24
أثناء عمله على متن الباخرة.. وفاة "إبراهيم" إثر وعكة صحية مفاجئة (صورة)
15:10 | 2025-12-12
12/12/2025 03:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قمار تحت الأرض يُكشف.. ومداهمة خاطفة تُنهي اللعبة في قلب بيروت!
Lebanon 24
قمار تحت الأرض يُكشف.. ومداهمة خاطفة تُنهي اللعبة في قلب بيروت!
01:45 | 2025-12-13
13/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
09:05 | 2025-12-13
لمواجهة برايتون.. سلوت يعلن تشكيلة ليفربول الأساسية
08:22 | 2025-12-13
حفل "BBAA" بنسخته الثالثة في الكازينو لتكريم رواد كرة السلة برعاية بايراقداريان وحضور مرقص
07:28 | 2025-12-13
بشأن تدريب ريال مدريد.. قرار نهائي من يورغن كلوب
05:47 | 2025-12-13
5 مغريات فلكية تنتظر صلاح في الدوري السعودي
04:00 | 2025-12-13
رونالدو يتصدر قائمة أسرع 5 لاعبين وصولاً للهدف رقم 100 في مسيرتهم
03:00 | 2025-12-13
عن عمر 34 عاماً.. نجم منتخب البرازيل يعتزل كرة القدم بسبب مشكلات في القلب
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
13/12/2025 18:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
13/12/2025 18:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
13/12/2025 18:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24