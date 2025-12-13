سلوت يعلّق على "عودة صلاح".. ماذا قال؟

علق مدرب ليفربول آرني على عودة لقائمة الفريق لمواجهة برايتون، السبت، في الدوري الإنكليزي الممتاز .

وصرح سلوت عبر هيئة الإذاعة (بي بي سي) قبل انطلاق المباراة: "نعم، بالطبع أنا سعيد بوضع صلاح، وإلا لكنت تصرفت بشكل مختلف".



وأضاف المدرب الهولندي "لقد عاد إلى قائمة الفريق، ويجلس على مقاعد البدلاء".



وتطرق سلوت للحديث عن قراره بوضع ألكسندر إيزاك مهاجم الفريق على مقاعد البدلاء، موضحا "لقد تعرض لإصابة طفيفة في مباراتين، وجدول المباريات مزدحم ومضغوط، والخيارات محدودة، لذا من المفيد الاحتفاظ بورقة بديلة يمكن أن تصنع الفارق".



وبشأن الفوز على إنتر في ، أضاف مدرب ليفربول: "أنا فخور جدا باللاعبين، لأن خوض 4 مباريات في 10 أيام يبقى أمرا مرهقا للغاية للاعبين، إنه أشبه بجريمة".



وأشار سلوت: "لدينا 13 أو 14 لاعبا جاهزا، ونتقبل ضغط المباريات، ولكن بهذا الشكل يبقى صعبا للغاية". (سكاي نيوز عربية)