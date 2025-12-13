الدوري اللبناني: فوز العهد على الصفاء وتعادل العباسية والساحل

فاز بطل تسع مرات على الصفاء 1 - 0 في مباراة اليوم في مجمع الرياضي في ، في المرحلة التاسعة من الدوري الـ66 .

وعلى ملعب عباس ناصر في بلدة العباسية الجنوبية، تعادل الرياضي العباسية وضيفه شباب الساحل سلبا 0 - 0.