رياضة
الدوري اللبناني: فوز العهد على الصفاء وتعادل العباسية والساحل
Lebanon 24
13-12-2025
|
12:05
فاز
العهد
بطل
لبنان
تسع مرات على الصفاء 1 - 0 في مباراة اليوم في مجمع
فؤاد
شهاب
الرياضي في
جونية
، في المرحلة التاسعة من الدوري
العام اللبناني
الـ66
لكرة القدم
.
وعلى ملعب عباس ناصر في بلدة العباسية الجنوبية، تعادل الرياضي العباسية وضيفه شباب الساحل سلبا 0 - 0.
