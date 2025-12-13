تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

محمد صلاح يحطم رقم واين روني القياسي في البريميرليغ

Lebanon 24
13-12-2025 | 13:25
A-
A+
Doc-P-1454774-639012543982294380.jpg
Doc-P-1454774-639012543982294380.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حقق الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، رقماً قياسياً جديداً في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد مساهمته في هدف المباراة ضد برايتون على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ16.

دخل صلاح المباراة كبديل في الدقيقة 25 بعد إصابة جو غوميز، وصنع الهدف الثاني لناديه عبر ركلة ركنية حولها هوغو إيكيتيكي برأسية في الشباك، ليصل بذلك رصيده إلى 277 مساهمة تهديفية مع ليفربول في البريميرليغ، متجاوزاً الرقم القياسي السابق لواين روني مع مانشستر يونايتد (276).

وسجل صلاح هذه المساهمات خلال 302 مباراة بالدوري الإنكليزي، منها 188 هدفاً و89 تمريرة حاسمة، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ المسابقة يسهم بالأهداف مع نادٍ واحد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بـ"142 ساعة أقل".. صلاح يعادل رقم روني القياسي
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ميسي على أعتاب تحطيم رقم قياسيّ جديد
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انتقاله إلى "مانشستر يونايتد".. واين روني: تلقيت تهديدات بالقتل
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بايرن ميونخ يطمح لكسر رقم ميلان القياسي
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24

المصري محمد صلاح

الدوري الإنكليزي

مانشستر يونايتد

المصري محمد

ليفربول

مانشستر

إنكليزي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
01:19 | 2025-12-14
Lebanon24
00:45 | 2025-12-14
Lebanon24
23:59 | 2025-12-13
Lebanon24
23:00 | 2025-12-13
Lebanon24
16:29 | 2025-12-13
Lebanon24
14:34 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24