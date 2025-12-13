تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
8
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
محمد صلاح يحطم رقم واين روني القياسي في البريميرليغ
Lebanon 24
13-12-2025
|
13:25
photos
0
حقق الدولي
المصري محمد صلاح
، نجم
ليفربول
، رقماً قياسياً جديداً في
الدوري الإنكليزي
الممتاز بعد مساهمته في هدف المباراة ضد برايتون على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ16.
دخل صلاح المباراة كبديل في الدقيقة 25 بعد إصابة جو غوميز، وصنع الهدف الثاني لناديه عبر ركلة ركنية حولها هوغو إيكيتيكي برأسية في الشباك، ليصل بذلك رصيده إلى 277 مساهمة تهديفية مع ليفربول في البريميرليغ، متجاوزاً الرقم القياسي السابق لواين روني مع
مانشستر يونايتد
(276).
وسجل صلاح هذه المساهمات خلال 302 مباراة بالدوري الإنكليزي، منها 188 هدفاً و89 تمريرة حاسمة، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ المسابقة يسهم بالأهداف مع نادٍ واحد.
Advertisement
