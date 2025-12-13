تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
الأرجنتين تواجه خطر الاستبعاد من كأس العالم 2026.. فما السبب؟!
Lebanon 24
13-12-2025
|
14:34
يواجه الاتحاد الأرجنتيني
لكرة القدم
أزمة قانونية ومالية حادة قد تؤثر على مستقبل
الكرة
في البلاد، وقد تهدد مشاركة المنتخب الوطني في
كأس العالم
2026.
وذكرت صحيفة La Nacion أن السلطات القضائية الأرجنتينية كثفت تحقيقاتها في شبهات فساد مالي داخل الاتحاد، شملت مداهمة مقرات رسمية وأساطيل فاخرة تعود لمسؤولين كبار، من بينها 45 سيارة وسبع دراجات نارية، بينها سيارة فيراري F430 وسيارات بورش، مسجلة باسم شركة مرتبطة بأحد المسؤولين ووالدته المتقاعدة، والتي اعتبرت
النيابة
أنها لا تملك القدرة المالية على اقتناء هذه الأصول.
وتوسعت عمليات التفتيش لتشمل أكثر من 15 نادياً رياضياً، ومكاتب رئيسية في بوينس آيرس، بالإضافة إلى مقرات الاتحاد والسوبرليغا، وأندية الدرجة الأولى مثل رايسينغ، إندبندينتي، سان لورينزو، أرجنتينوس جونيورز، بانفيلد، بلاتينسي، وباراكاس سينترال.
ويأتي ذلك في وقت حساس، حيث باتت إقامة مباراة "الفيناليسيما" بين الأرجنتين وإسبانيا مهددة بالتأجيل أو الإلغاء، فيما يراقب
الاتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) التطورات، وقد تصل
العقوبات
في حال ثبوت مخالفات جسيمة إلى استبعاد الأرجنتين من مونديال 2026.
ويذكر أن منتخب الأرجنتين توج بلقب كأس العالم 2022، وسيشارك في مونديال 2026 ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب الجزائر،
الأردن
، والنمسا.
