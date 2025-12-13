تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

الأرجنتين تواجه خطر الاستبعاد من كأس العالم 2026.. فما السبب؟!

Lebanon 24
13-12-2025 | 14:34
A-
A+
Doc-P-1454797-639012585376792743.jpg
Doc-P-1454797-639012585376792743.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يواجه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أزمة قانونية ومالية حادة قد تؤثر على مستقبل الكرة في البلاد، وقد تهدد مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة La Nacion أن السلطات القضائية الأرجنتينية كثفت تحقيقاتها في شبهات فساد مالي داخل الاتحاد، شملت مداهمة مقرات رسمية وأساطيل فاخرة تعود لمسؤولين كبار، من بينها 45 سيارة وسبع دراجات نارية، بينها سيارة فيراري F430 وسيارات بورش، مسجلة باسم شركة مرتبطة بأحد المسؤولين ووالدته المتقاعدة، والتي اعتبرت النيابة أنها لا تملك القدرة المالية على اقتناء هذه الأصول.

وتوسعت عمليات التفتيش لتشمل أكثر من 15 نادياً رياضياً، ومكاتب رئيسية في بوينس آيرس، بالإضافة إلى مقرات الاتحاد والسوبرليغا، وأندية الدرجة الأولى مثل رايسينغ، إندبندينتي، سان لورينزو، أرجنتينوس جونيورز، بانفيلد، بلاتينسي، وباراكاس سينترال.

ويأتي ذلك في وقت حساس، حيث باتت إقامة مباراة "الفيناليسيما" بين الأرجنتين وإسبانيا مهددة بالتأجيل أو الإلغاء، فيما يراقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التطورات، وقد تصل العقوبات في حال ثبوت مخالفات جسيمة إلى استبعاد الأرجنتين من مونديال 2026.

ويذكر أن منتخب الأرجنتين توج بلقب كأس العالم 2022، وسيشارك في مونديال 2026 ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب الجزائر، الأردن، والنمسا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026.. ما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:34:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الإيراني لكرة القدم: إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026 بسبب القيود الأميركية على التأشيرات
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:34:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نعمل مع كندا والمكسيك للتنسيق بشأن كأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:34:40 Lebanon 24 Lebanon 24
فيفا يكشف جدول كأس العالم 2026 والملاعب المستضيفة
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:34:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الدولي لكرة القدم

الاتحاد الدولي

لكرة القدم

كرة القدم

أرجنتيني

العقوبات

النيابة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
01:19 | 2025-12-14
Lebanon24
00:45 | 2025-12-14
Lebanon24
23:59 | 2025-12-13
Lebanon24
23:00 | 2025-12-13
Lebanon24
16:29 | 2025-12-13
Lebanon24
13:50 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24