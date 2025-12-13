تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
رياضة

رافينيا يقود برشلونة لفوز جديد ويُبعده 7 نقاط عن ريال مدريد

Lebanon 24
13-12-2025 | 16:29
Doc-P-1454833-639012656068177408.jfif
Doc-P-1454833-639012656068177408.jfif photos 0
واصل برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني نتائجه الإيجابية، وحقق فوزًا مستحقًا على ضيفه أوساسونا بنتيجة 2-0، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الليغا، ليضيف ثلاث نقاط جديدة إلى مسيرته في الدفاع عن اللقب.

وعلى ملعب كامب نو، واجه الفريق الكتالوني صعوبات هجومية واضحة في الشوط الأول رغم سيطرته الميدانية، في ظل تماسك دفاع أوساسونا الذي نجح في إيقاف محاولات رافينيا، بيدري، ماركوس راشفورد ولامين يامال.

ومع بداية الشوط الثاني، كثّف برشلونة ضغطه، وكان راشفورد قريبًا من التسجيل عبر ركلة حرة مباشرة، قبل أن ينجح رافينيا في فك شفرة الدفاع عند الدقيقة 70، مستغلًا تمريرة بيدري، ليطلق تسديدة قوية سكنت الزاوية اليسرى للمرمى.

ورغم محاولات لامين يامال وفيران توريس لتعزيز التقدم، انتظر برشلونة حتى الدقائق الأخيرة، حيث عاد رافينيا ليؤكد تفوق فريقه بتسجيل الهدف الثاني قبل أربع دقائق من نهاية اللقاء، بعد هجمة منظمة شارك فيها يامال وجول كوندي.

وبهذا الفوز، حقق برشلونة انتصاره السابع على التوالي في الدوري، والرابع عشر هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة، مبتعدًا بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد المتصدر مؤقتًا، قبل مواجهة الأخير أمام ديبورتيفو ألافيس.
