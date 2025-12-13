أرسنال ينجو من التعادل ويخطف الفوز في الرمق الأخير

عاد إلى سكة الانتصارات بفوز مثير على ضيفه وولفرهامبتون واندررز بنتيجة 2-1، في مباراة درامية أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من .



وانتظر الفريق اللندني حتى الدقيقة 70 لافتتاح التسجيل، مستفيدًا من خطأ قاتل ارتكبه حارس وولفرهامبتون سام جونستون، الذي حوّل إلى شباكه بالخطأ. لكن الضيوف رفضوا الاستسلام، ونجحوا في إدراك التعادل في الدقيقة 90 عبر تولو أروكوداري، ليُشعلوا الدقائق الأخيرة من اللقاء.



وفي الوقت بدل الضائع، خطف أرسنال الفوز بطريقة مشابهة، بعدما سجّل مدافع وولفرهامبتون ييرسون موسكيرا هدفًا عكسيًا في مرماه عند الدقيقة 94، مانحًا أصحاب الأرض ثلاث نقاط ثمينة.



وبهذا الانتصار، تجاوز أرسنال آثار خسارته أمام في الجولة الماضية، وتعادلين في آخر خمس مباريات، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في صدارة الترتيب، موسّعًا الفارق مؤقتًا إلى خمس نقاط عن ، الذي يواجه اختبارًا صعبًا خارج ملعبه أمام مساء الأحد.



في المقابل، واصل وولفرهامبتون نتائجه السلبية، وفشل في إيقاف سلسلة الهزائم، ليتجمّد رصيده عند نقطتين فقط في المركز العشرين والأخير، متكبدًا خسارته الرابعة عشرة هذا الموسم.

Advertisement