محمد صلاح يصل إلى جدة هذا الأسبوع… وظهوره أمام برايتون قد يكون الأخير

كشفت القنوات الرياضية ، السبت، أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، سيصل إلى مدينة جدة خلال هذا الأسبوع، من دون تفاصيل إضافية بشأن الزيارة.



وأفادت القنوات، نقلًا عن مصادر خاصة ببرنامج في_90، بأن صلاح سيتواجد في جدة خلال الأيام المقبلة، في زيارة لم تتضح خلفياتها حتى الآن.



وجاء هذا الخبر بعد دقائق من قرار مدرب ليفربول سلوت استبعاد صلاح من التشكيلة الأساسية للمباراة الرابعة تواليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قرر إبقاءه على دكة البدلاء في مواجهة برايتون المقررة مساء اليوم ضمن الجولة الـ16.



وكان النجم المصري قد غاب عن مواجهة إنتر ميلان الأخيرة في ، على خلفية تصريحات انتقد فيها عدم إشراكه أساسيًا عقب التعادل مع ليدز يونايتد (3-3). إلا أنه عاد لاحقًا إلى التدريبات بعد جلسة مصالحة مع سلوت بوساطة من زميله فيرجيل فان دايك، ليعود إلى قائمة الفريق أمام برايتون.



وفي حال مشاركته اليوم كبديل، ستكون هذه المباراة الأخيرة لصلاح مع ليفربول هذا العام، إذ سيغادر بعدها للالتحاق بمعسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب بين 21 كانون الأول 2025 و18 كانون الثاني 2026.



ولا يُستبعد أن تكون مواجهة برايتون الظهور الأخير لصلاح في ملعب "أنفيلد" بشكل نهائي، بعدما ألمح قائد المنتخب المصري بنفسه إلى احتمال أن تكون المباراة "وداعه"، في ظل تصاعد التكهنات حول مستقبله، وارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.



(القنوات الرياضية السعودية)

