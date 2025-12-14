تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

محمد صلاح يصل إلى جدة هذا الأسبوع… وظهوره أمام برايتون قد يكون الأخير

Lebanon 24
14-12-2025 | 00:45
كشفت القنوات الرياضية السعودية، السبت، أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، سيصل إلى مدينة جدة خلال هذا الأسبوع، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الزيارة.

وأفادت القنوات، نقلًا عن مصادر خاصة ببرنامج في_90، بأن صلاح سيتواجد في جدة خلال الأيام المقبلة، في زيارة لم تتضح خلفياتها حتى الآن.

وجاء هذا الخبر بعد دقائق من قرار مدرب ليفربول أرني سلوت استبعاد صلاح من التشكيلة الأساسية للمباراة الرابعة تواليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قرر إبقاءه على دكة البدلاء في مواجهة برايتون المقررة مساء اليوم ضمن الجولة الـ16.

وكان النجم المصري قد غاب عن مواجهة إنتر ميلان الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، على خلفية تصريحات انتقد فيها عدم إشراكه أساسيًا عقب التعادل مع ليدز يونايتد (3-3). إلا أنه عاد لاحقًا إلى التدريبات بعد جلسة مصالحة مع سلوت بوساطة من زميله فيرجيل فان دايك، ليعود إلى قائمة الفريق أمام برايتون.

وفي حال مشاركته اليوم كبديل، ستكون هذه المباراة الأخيرة لصلاح مع ليفربول هذا العام، إذ سيغادر بعدها للالتحاق بمعسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب بين 21 كانون الأول 2025 و18 كانون الثاني 2026.

ولا يُستبعد أن تكون مواجهة برايتون الظهور الأخير لصلاح في ملعب "أنفيلد" بشكل نهائي، بعدما ألمح قائد المنتخب المصري بنفسه إلى احتمال أن تكون المباراة "وداعه"، في ظل تصاعد التكهنات حول مستقبله، وارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

(القنوات الرياضية السعودية)
محمد صلاح في تشكيلة ليفربول لمواجهة برايتون
لهذا السبب تراجع مستوى محمد صلاح هذا الموسم
بالفيديو: محمد صلاح يتأثر بهتافات جماهير ليفربول
محمد صلاح يحطم رقم واين روني القياسي في البريميرليغ
