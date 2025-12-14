تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بتعليق ساخر.. صلاح يتجنب تصعيد الأزمة مع ليفربول

Lebanon 24
14-12-2025 | 07:59
A-
A+
Doc-P-1455026-639013214274652256.jpg
Doc-P-1455026-639013214274652256.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

تجنب المصري محمد صلاح نجم ليفربول إثارة الجدل مجددا بعد مشاركته في الفوز على برايتون بهدفين دون رد أمس السبت، في الجولة الـ16 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

 

وبدأ صلاح اللقاء من مقاعد البدلاء للمباراة الرابعة على التوالي، في ظل أزمته مع إدارة ليفربول والمدرب أرني سلوت، لكنه شارك كبديل في الدقيقة 25 بعد إصابة زميله جو غوميز.

 

وتمكن النجم المصري من صناعة الهدف الثاني لنادي ليفربول الذي سجله هوغو إيكيتيكي، حيث أرسل ركلة ركنية حولها المهاجم الفرنسي برأسية في الشباك.

 

وبعد المباراة انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصلاح وهو يمر خلف زميله الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد الفريق، في المنطقة المخصصة لوسائل الإعلام في ملعب "أنفيلد" حيث أقيمت مباراة ليفربول وبرايتون.

 

وسأل أحد المراسلين "مو صلاح، هل تريد الحديث مجددا؟"، ليرد النجم المصري ضاحكا "أتحدث مرتين على التوالي في أسبوع؟.. لا".

 

وكان صلاح أثار ضجة كبرى الأسبوع الماضي بعد تصريحات مثيرة للجدل هاجم فيها مدربه أرني سلوت وإدارة النادي بعد مباراة ليدز يونايتد بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء.

 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أزمة صلاح مع ليفربول تفتح باب انتقاله إلى الدوري السعودي
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الأزمة تتصاعد.. ليفربول يطالب محمد صلاح باعتذار علني
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24
صراع صلاح – سلوت.. و"حكومة الظل" في ليفربول: من يدير الأزمة فعلاً؟
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل بدأت الازمة ما بينهما؟
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

وسائل الإعلام

المصري محمد

لكرة القدم

محمد صلاح

كرة القدم

إنكليزي

رابعة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
11:50 | 2025-12-14
Lebanon24
10:31 | 2025-12-14
Lebanon24
10:03 | 2025-12-14
Lebanon24
08:54 | 2025-12-14
Lebanon24
08:05 | 2025-12-14
Lebanon24
04:50 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24