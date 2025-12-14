بتعليق ساخر.. صلاح يتجنب تصعيد الأزمة مع ليفربول

تجنب صلاح نجم ليفربول إثارة الجدل مجددا بعد مشاركته في الفوز على برايتون بهدفين دون رد أمس السبت، في الجولة الـ16 من الدوري الإنكليزي الممتاز .

وبدأ صلاح اللقاء من مقاعد البدلاء للمباراة الرابعة على التوالي، في ظل أزمته مع إدارة ليفربول والمدرب ، لكنه شارك كبديل في الدقيقة 25 بعد إصابة زميله جو غوميز.

وتمكن النجم المصري من صناعة الهدف الثاني لنادي ليفربول الذي سجله هوغو إيكيتيكي، حيث أرسل ركلة ركنية حولها المهاجم الفرنسي برأسية في الشباك.

وبعد المباراة انتشر مقطع فيديو عبر لصلاح وهو يمر خلف زميله الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد الفريق، في المنطقة المخصصة لوسائل الإعلام في ملعب "أنفيلد" حيث أقيمت مباراة ليفربول وبرايتون.

وسأل أحد المراسلين "مو صلاح، هل تريد الحديث مجددا؟"، ليرد النجم المصري ضاحكا "أتحدث مرتين على التوالي في أسبوع؟.. لا".

وكان صلاح أثار ضجة كبرى الأسبوع الماضي بعد تصريحات مثيرة للجدل هاجم فيها مدربه أرني سلوت وإدارة النادي بعد مباراة ليدز يونايتد بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء.